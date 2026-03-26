¡Se echan un cafecito! Cruz Azul golea a Atlético Nacional en la Fecha FIFA

Nicolás Ibáñez, Luka Romero y Mateo Levy fueron los anotadores de la Máquina para el 3-0 en el amistoso jugado en el PayPal Park, de San José, California

Cruz Azul vence a Atlético Nacional de Colombia. | @CruzAzul

Cruz Azul aprovechó la Fecha FIFA para golear 3-0 al Atlético Nacional de Colombia en el PayPal Park, en San José, California. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón sumó minutos en un duelo amistoso donde el técnico movió piezas y dio oportunidad a varios jugadores para observar su desempeño.

El encuentro inició con ambos equipos disputando el control en la media cancha. Atlético Nacional generó la primera llegada con un disparo de Edwin Cardona al minuto 6, mientras que Cruz Azul respondió al 11 con un intento de Jeremy Márquez que se fue desviado. Con el paso de los minutos, el conjunto celeste tomó la posesión del balón y comenzó a marcar el ritmo del partido.

La jugada más clara de la primera mitad llegó al minuto 21, cuando Juan Rengifo cobró un tiro libre que se estrelló en el travesaño de la portería defendida por Kevin Mier, lo que evitó el gol del equipo colombiano. Cruz Azul respondió al 29′ con una acción en el área que terminó en rebote para José Paradela, quien no logró definir. Antes del descanso, Andrés Montaño probó desde fuera del área, pero su disparo fue desviado.

Para la segunda parte, el equipo mexicano salió con mayor claridad. Al minuto 48, Andrés Gudiño (ya estaba bajo los tres postes) intervino para evitar la caída de su arco tras un disparo del rival. La insistencia de Cruz Azul tuvo recompensa al 51′, cuando Agustín Palavecino se combinó con Montaño, quien mandó un centro al área que Nicolás Ibáñez aprovechó tras un rebote para abrir el marcador y poner el 1-0.

Así fue el gol de Nico Ibáñez en San José 🚂 pic.twitter.com/sKqPEK25sP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 26, 2026

Atlético Nacional intentó reaccionar y adelantó líneas en busca del empate, pero Cruz Azul mantuvo el orden. El ingreso de Palavecino le dio mayor control al mediocampo y permitió generar opciones al frente. Al minuto 61, Luka Romero apareció dentro del área para definir tras un pase de Montaño y marcar el segundo gol de la noche.

Zurdazo, poste y gol de Luka.



Así cayó el segundo de La Máquina en San José. pic.twitter.com/RxyBPzTq7t — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 26, 2026

Con la ventaja, el equipo celeste mantuvo el control del partido. Atlético Nacional buscó descontar, pero no encontró espacios ante una defensa bien posicionada. Cruz Azul siguió con la posesión y administró el ritmo del encuentro en la recta final.

El tercer gol llegó al minuto 79, cuando Mateo Levy apareció en el área y definió para sellar el 3-0. En los últimos minutos, el conjunto colombiano intentó marcar el gol del descuento, pero Cruz Azul sostuvo el dominio hasta el final. El equipo de Larcamón cerró así un triunfo que le permitió evaluar variantes y reforzar su funcionamiento colectivo.

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