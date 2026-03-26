Bolivia se motiva rumbo al repechaje del Mundial 2026 con banderazo en Monterrey

Los aficionados bolivianos están seguros que romperán una racha de 32 años sin asistir a una Copa del Mundo

Bolivia pinto de verde Monterrey la noche previa al repechaje internacional ante Surinam con un banderazo que llenó de motivación al equipo de cara a su partido más importante en las tres últimas décadas.

“¡Gracias! Gracias a todos por venir. Vamos a dar todo por nuestro país. Vamos Bolivia”, gritó el entrenador Óscar Villegas para provocar la emoción de los bolivianos que recibieron al equipo en el hotel de concentración tras su último entrenamiento en el Tec de Monterrey.

Los más de 200 aficionados bolivianos burlaron todo tipo de protocolo de seguridad montado por las autoridades y provocaron que las vialidades del municipio de San Pedro fueran trastocadas por más de 45 minutos.

Una bandera gigante de Bolivia que cruzó toda una avenida, juegos pirotécnicos que iluminaron el cielo del municipio de San Pedro y gritos que motivaron fue lo que dio ánimo a los jugadores a su llegada al hotel de concentración. Los futbolistas bolivianos se vieron sorprendidos desde metros antes de llegar a su hotel sede, por lo que se pusieron de pie y comenzaron a grabar a los bolivianos que fueron a motivarlos.

Bolivia enfrenta a Surinam en la semifinal del repechaje internacional de FIFA en Monterrey con la intención de cortar una eterna racha de 32 años sin asistir a un Mundial.

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