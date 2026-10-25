Milwaukee vs Brewers vs Tampa Bay Rays, en vivo la MLB: fecha, horario y dónde ver el Juego 3 de la Serie Mundial 2026

Los Rays tienen que reponerse de una desventaja de dos juegos, si quiere mantenerse con la esperanza de sumar su primer título en Grandes Ligas

Brewers vs Rays, horario y dónde ver el Juego 3 | Claro Sports

Se acabó el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 tras un espectacular regreso de Milwaukee. Por lo que ahora el Clásico de Otoño se perfila para disputar el tercer juego entre Brewers y Tampa Bay Rays, que ahora albergará la rivalidad en el Tropicana Field.

La serie se encuentra 2-0 a favor de los Cerveceros, por lo que la novena de Florida buscará reducir la ventaja cuando pisen su diamante en los próximos días. Un triunfo le añadirá emoción a la pelea por el título de las Grandes Ligas.

Los Rays necesitan sumar un triunfo en la Serie Mundial, sobre todo si quieren ganar su primer Trofeo del Comisionado en su historia, luego de haber perdido tres finales anteriores. Cabe mencionar que ambas franquicias nunca se han podido coronar en Las Mayores, ya que los Brewers perdieron en esta misma instancia hace 44 años.

Brewers vs Rays en vivo: fecha y horario del Juego 3 de la Serie Mundial de la MLB 2026

El Juego 3 de la Serie Mundial 2026 entre Brewers y Rays se llevará a cabo el lunes 26 de octubre, en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México en el Tropicana Fiel, casa de Tampa Bay. El mexicano Jonathan Aranda y compañía deben aprovechar la localía y el apoyo de su afición para recortar distancias en el Clásico de Otoño.

¿Dónde ver en vivo el Juego 3 de la Serie Mundial de la MLB 2026, Brewers vs Rays?

Claro Sports tendrá una cobertura completa sobre lo que suceda en el Juego 3 de la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas, con el minuto a minuto del tercer duelo del Clásico de Otoño entre Milwaukee y Tampa Bay.

Si no te quieres perder ni un detalle del juego en el Tropicana Field, puedes seguir la transmisión de TUDN, ESPN, Fox. En caso de querer verlo en cualquier plataforma de streaming se podrá ver en vivo por ViX, Disney+ y Fox ONE.

Brewers vs Rays: ¿Cómo llegan al Juego 3 de la Serie Mundial de la MLB?

Los Brewers llegan al Juego 3 de la Serie Mundial con el ánimo por todo lo alto, ya que tienen dos victorias y les restan dos triunfos para quedarse con su primer título en su historia.

Por su parte, los Rays tiene que remar contracorriente, puesto que tienen dos derrotas, por lo que deben aprovechar la localía para reponerse del duro golpe, pues en el segundo duelo tenían una ventaja de cuatro carreras, las cuales no supieron mantener.

MÁS INFORMACIÓN: Los Brewers pegan primero en la Serie Mundial tras vencer a Rays con cierre cardíaco en la novena entrada

Calendario completo de la Serie Mundial de la MLB 2026: fechas, horarios y dónde ver

Ya se han disputado dos juegos de la Serie Mundial y seguirá su curso el próximo lunes 26 de octubre en el Tropicana Field de Florida, duelo que empezará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. En caso de que Milwaukee obtenga dos triunfos más, se coronaría el 27 de este mes.

Por otra parte, en caso de que los Rays reaccionen, la rivalidad se podría ampliar hasta el último día del mes, con el posible séptimo juego del Clásico de Otoño, por lo que aun restan días de emociones.

Viernes 23 de octubre Tampa Bay Rays en Milwaukee Brewers | 18:00 horas MX | Fox ONE y ESPN



Sábado 24 de octubre Tampa Bay Rays en Milwaukee Brewers | 18:00 horas MX | Fox ONE y ESPN



Lunes 26 de octubre Milwaukee Brewers en Tampa Bay Rays | 18:00 horas MX | Fox One y ESPN



Martes 27 de octubre Milwaukee Brewers en Tampa Bay Rays | 18:00 horas MX | Fox One y ESPN



Miércoles 28 de octubre Milwaukee Brewers en Tampa Bay Rays | 18:00 horas MX | Fox One y ESPN



Viernes 30 de octubre Tampa Bay Rays en Milwaukee Brewers | 18:00 horas MX | Fox ONE y ESPN

