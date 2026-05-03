América Femenil sufre pero consigue el pase a las semifinales ante unas aguerridas Bravas

Las visitantes se hicieron de la ventaja en par de ocasiones, pero el doblete de Irene Guerrero y el tanto de Scarlett Camberos definieron la victoria azulcrema

Guerrero, festejando con Luebbert el pase a la siguiente ronda | Imago7

América Femenil logró su pase a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, tras vencer 3-2 ante FC Juárez en el partido de vuelta de los cuartos de final. El resultado global terminó 4-3, marcador que, a pesar de que sella el pase azulcrema, no refleja lo sucedido en el encuentro. Las de Ángel Villacampa, en diversas ocasiones, estuvieron eliminadas de la competencia.

El encuentro comenzó con un error en la salida de las locales al minuto 22. Kimberly Rodríguez perdió el balón ante Aisha García, quien recortó dentro del área, superó a Sandra Paños y definió con la portería abierta para adelantar a Juárez.

América intentó reaccionar con aproximaciones al frente. Scarlett Camberos buscó el empate al 29′ con un remate tras centro desde la derecha, pero su intento se fue desviado. Minutos después, Geyse Ferreira probó con disparo de larga distancia sin dirección de gol.

El partido cambió al minuto 39 cuando Yunaira López de Juárez fue expulsada tras derribar a Camberos dentro del área. Tres minutos después, una falta sobre Geyse Ferreira derivó en penal, que Irene Guerrero convirtió con un disparo al costado izquierdo para empatar el marcador antes del descanso.

EL GOLAZO DE KACI QUE LAS ESTA PONIENDO EN SEMIS… pic.twitter.com/hWu5HHCOFB — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 2, 2026

En la segunda mitad, Juárez volvió a tomar la ventaja al minuto 57′. Aurelie Kaci, exelemento de las emplumadas, apareció dentro del área y conectó de cabeza un centro que terminó techando a Paños. América respondió con un disparo de Camberos al 61 que fue contenido por Alvarado.

La insistencia de las locales tuvo resultado al minuto 72′. Scarlett Camberos apareció dentro del área sin marca para rematar un pase al centro y firmar el 2-2 que igualaba el partido y la serie en el marcador global.

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En los minutos finales, América estuvo cerca de completar la remontada. Irene Guerrero intentó desde fuera del área al 83, pero su disparo se estrelló en el travesaño, manteniendo la igualdad en el marcador. Su desquite llegó en el tiempo agregado, con increíble zapatazo que, tras un desvío defensivo, terminó techando a Alvarado. El 3-2 llegaba al electrónico, así como la tranquilidad de las de casa.

Con el triunfo, América padeció, pero aseguró su clasificación a semifinales. Juárez quedó eliminado tras una serie en la que logró competir hasta el final, pero en la que no pudo con las individualidades azulcremas.

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