Golden Tempo hace historia con Cherie DeVaux y un latinoamericano en el Kentucky Derby 2026

Golden Tempo gana el Kentucky Derby 2026 con José Luis Ortiz y Cherie DeVaux, primera mujer entrenadora campeona en la historia

Histórica victoria en Churchill Downs | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Golden Tempo escribió una página dorada en Churchill Downs al ganar el Kentucky Derby 2026, una carrera que combinó sorpresa, emoción y un significado histórico profundo. Con el boricua José Luis Ortiz sobre la silla y Cherie DeVaux como entrenadora, el triunfo no solo coronó a un caballo que cerró con fuerza por la parte exterior, sino que también marcó la primera vez que una mujer gana el Kentucky Derby como entrenadora.

Un cierre dramático para una victoria histórica

La edición 152 del Kentucky Derby, celebrada el sábado 2 de mayo de 2026, tuvo un desarrollo intenso desde la salida hasta la meta. Six Speed marcó el paso inicial con un ritmo cómodo para el pelotón, pero la definición cambió por completo en la recta final, cuando Golden Tempo apareció por fuera para alcanzar y superar a Renegade en los últimos metros.

Golden Tempo, que partía como una sorpresa en las apuestas, terminó imponiéndose sobre Renegade, mientras Ocelli completó el podio y Chief Wallabee finalizó cuarto. El orden de llegada terminó con Golden Tempo primero, Renegade segundo, Ocelli tercero y Chief Wallabee cuarto, en una carrera que confirmó el carácter impredecible del Derby.

El triunfo tuvo un sabor especial para José Luis Ortiz, jinete puertorriqueño que consiguió su primera victoria en el Kentucky Derby. Ortiz logró la hazaña en su intento número 11 y que, además, venció a su hermano Irad Ortiz Jr., quien montó a Renegade y terminó en la segunda posición.

Para Puerto Rico, la jornada fue todavía más grande. La presencia de siete jinetes boricuas estableció una marca sin precedentes en la historia de la carrera. Además de los hermanos Ortiz, participaron figuras como John Velázquez, Jaime Torres, Edwin Maldonado, Manuel Franco y Cristian Torres, lo que convirtió el Derby 2026 en una vitrina del talento hípico puertorriqueño.

La carrera también tuvo momentos de tensión antes de la partida. Great White fue retirado a última hora después de un incidente en la zona de salida, lo que redujo el grupo final de competidores. Pese a ese retraso, el espectáculo mantuvo su dramatismo y terminó con una remontada que levantó al público en Churchill Downs.

Cherie DeVaux rompe una barrera en Churchill Downs

Más allá del resultado deportivo, la imagen histórica de la jornada fue la de Cherie DeVaux convirtiéndose en la primera entrenadora mujer en ganar el Kentucky Derby. Su victoria con Golden Tempo rompió una barrera largamente esperada en una de las pruebas más tradicionales del hipismo estadounidense.

DeVaux ganó el Derby en su primera oportunidad con un ejemplar en la carrera, un logro que amplifica la dimensión de su conquista. The Guardian también señaló que DeVaux es apenas la segunda entrenadora en ganar una prueba de la Triple Corona, después de Jena Antonucci, quien lo logró con Arcangelo en el Belmont Stakes de 2023.

El impacto simbólico de la victoria fue evidente. DeVaux pasó de ser protagonista deportiva a convertirse en referente para niñas y mujeres que sueñan con abrirse paso en el hipismo, un deporte donde históricamente los puestos de mayor visibilidad han estado dominados por hombres. Su triunfo demuestra que el Kentucky Derby también puede ser escenario de cambios culturales.

Así, Golden Tempo no solo ganó una carrera: cambió la conversación del Kentucky Derby. La combinación de un jinete latino, una entrenadora pionera y una remontada memorable dejó una edición que será recordada por su emoción, por su significado para Puerto Rico y por abrir una nueva puerta para las mujeres en la historia de Churchill Downs.

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