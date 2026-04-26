San Diego se repone del HR de Alek Thomas y vence a Arizona en el primer juego en la CDMX

Los Padres ganan el primer partido de la Mexico City Series 2026 con un rally de cuatro carreras en la segunda, incluyendo cuadrangular del seleccionado mexicano

Padres vence a Diamondbacks en la CDMX | REUTERS/Raquel Cunha

El mexicano Alek Thomas puso a los Padres en desventaja de cuatro carreras temprano, pero San Diego remontó para vencr 6-4 a los Diamondbacks en el primero partido de la MLB Mexico City Series 2026.

Thomas puso las últimas dos carreras de un rally de cuatro de Arizona en la baja del segundo episodio. Todo el daño llegó con dos outs: Ildemaro Vargas y Nolan Arenado pegaron sencillos, seguido del doblete de José Fernández que vació la casa. Tras ello, Thomas pegó el segundo cuadrangular del año.

Germán Márquez recuperó el norte tras esa sacudida y mantuvo el partido a distancia, trabajando 6.0 entradas. En ese punto, el partido iba 4-1, con el único daño un cuadrangular solitario de Ty France.

¡Sigue la pirotecnia en la Mexico City Series! 🇲🇽🎇⚾ Cuadrangular solitario de Ty France 🚀 para poner a los Padres en la pizarra pic.twitter.com/b5gnWwIZDB — MLB México (@MLB_Mexico) April 25, 2026

Arizona optó por una estrategia distinta con sus lanzadores en la altitud, empleando a dos abridores en el Harp. Merrill Kelly trabajó tres entradas, permitiendo un hit, y le siguió otro abridor, Brandon Pfaadt, con tres entradas más, pero salió para la séptima y no pudo sacar un out.

Jackson Merrill inició la revolución con un pasaporte para abrir la alta de la séptima. Manny Machado pegó imparable y otro pasaporte a Xander Bogaerts llenó la casa. Gavin Sheets recortó distancias con imparable que trajo dos carreras al plato.

Fue todo para Pfaadt, pero el relevo no pudo mantener el partido 4-3. Freddy Fermin produjo el empate con elevado de sacrificio y en otro similar, Ramón Laureano puso el 5-4.

La ventaja la amplió France con su segundo cuadrangular de la tarde y dejó la mesa puesta para el lanzador intocable de las Grandes Ligas, Mason Miller, quien puso los últimos tres outs y se llevó su décimo salvamento de la campaña, cortesía de su efectividad de 0.00.

¡Ty France sigue encendiendo la pirotecnia en la Mexico City Series! 🇲🇽🎆⚾️ Su segundo HR🚀🚀, que amplía la ventaja de San Diego. pic.twitter.com/hAkc4SdgIo — MLB México (@MLB_Mexico) April 26, 2026

Con la victoria, San Diego pone su marca en 18-8; solo Atlanta les supera (19-8) en todo el béisbol, mientras que Arizona cae a 14-12.

Para el domingo, están programados para lanzar Michael King por los Padres y Ryne Nelson por Arizona. El playball se canta en el Harp a las 14:05 horas, tiempo de la CDMX.

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