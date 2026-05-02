Déiver Machado preocupa de cara al Mundial: nueva lesión con Nantes

El lateral no pudo acabar ni siquiera el primer tiempo del más reciente juego del Nantes y enciende las alarmas en la Selección Colombia.

Déiver Machado con la Selección Colombia | Vizzor Image

Un jugador que hace parte del proceso de Néstor Lorenzo se lesionó muy cerca de que inicie el Mundial del 2026, alguien de la zona defensiva. Se trata de Déiver Machado, quien salió con molestias en el más reciente partido que jugó en la Ligue 1.

Este sábado 2 de mayo el Nantes recibió al Marsella por la jornada 32 y fue un triunfo contundente del equipo del colombiano por un resultado de 3-0. El lateral izquierdo inició como titular, pero no logró ni siquiera terminar el primer tiempo por una situación médica.

Cuando el reloj marcaba el minuto 26 de compromiso, en una carrera Machado sintió una molestia y estuvo tirado en el césped por un buen tiempo. Tras la atención médica el futbolista tuvo que retirarse del campo y se le notaba con evidentes signos de dolor por lo que sucedió.

Si bien el Nantes aún no confirma el diagnóstico, algunos reportes desde Francia indican que es un problema muscular. Sin embargo, están pendientes por realizar los respectivos exámenes para conocer con exactitud el alcance de gravedad y el posible tiempo de baja.

De los 32 partidos que lleva Nantes disputados en esta temporada por el rentado local de ese país, el lateral izquierdo se ha perdido siete compromisos por temas de lesiones relacionadas con partes del cuerpo como las rodillas y muslos.

Una alternativa para la Selección Colombia

Como tal Déiver Machado no es el titular por la lateral izquierda en la ‘Tricolor’, pues por encima de él está Johan Mojica. No obstante, es la segunda opción para Néstor Lorenzo, motivo por el cual preocupa su situación médica actual en Nantes.

El próximo compromiso de Colombia será contra Costa Rica el 29 de mayo en Bogotá, amistoso que será la despedida del elenco nacional para lo que será el Mundial. Importante tener presente que antes del inicio de la cita orbital, los dirigidos por Lorenzo se medirán contra Jordania.

Por ahora Machado se torna como duda por lo menos para el encuentro ante la selección ‘Tica’, ya que este es el más cercano. Resta esperar que su club detalle con más exactitud la lesión que presentó en el cruce contra Marsella.

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