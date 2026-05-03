Sebastián Valencia, la ausencia más notable de Millonarios para buscar la clasificación en Valledupar

El futbolista tendrá que pagar una fecha de sanción y justamente se cruzó con ese crucial partido para los ‘Embajadores’.

Sebastián Valencia y Stiven Vega de Millonarios | Vizzor Image

Una ausencia que tiene Millonarios para enfrentar a Alianza FC en Valledupar es Sebastián Valencia, uno de los jugadores más importantes en el esquema de Fabián Bustos. El carrilero no podrá estar en el partido en el que el ‘Azul’ define su clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Como tal el equipo bogotano debe ganarle al conjunto ‘Vallenato’ y esperar una serie de resultados para poder meterse dentro de los ocho. Es importante aclarar que una derrota lo que deja automáticamente eliminado del certamen, ya que con 25 puntos es imposible que se haga un espacio en los cuartos de final.

Aquí no hay un mañana que valga y si bien ‘Millos’ todavía está peleando su grupo de Copa Sudamericana, Bustos tendrá que poner lo mejor que tiene para ese trascendental encuentro por la jornada 19.

El entrenador argentino ya entregó la convocatoria para ese partido, que incluye a un total de 20 jugadores. Muchos se extrañaron al no encontrar el nombre del carrilero, pues el jugador no tiene algún problema físico que le impida estar en dicho compromiso.

El motivo por el cual Sebastián Valencia se pierde el partido contra Alianza FC

Resulta que el futbolista acumula cinco amarillas y por reglamento no puede jugar, ya que debe pagar una fecha de sanción. Como en estos momentos Millonarios no tiene a ningún jugador convocado a alguna de las categoría de la Selección Colombia, no se puede usar ese recurso para habilitar a Valencia.

¡Todo listo para viajar a Valledupar! ⚽️💙



Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para enfrentar a Alianza. ¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️🔥 pic.twitter.com/9Dts9pnvWS — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 2, 2026

Lo más probable es que Bustos juegue con Danovis Banguero por ese sector, teniendo en cuenta que él juega por esa banda regularmente. Otra posibilidad es que decida usar a Jorge Arias por ese costado y poner como central a Édgar Elizalde o viceversa.

Las amarillas de Valencia con Millonarios

Vs Tolima, fecha 18.

Vs Santa Fe, fecha 16.

Vs Cúcuta, fecha 10.

Vs Águilas Doradas, fecha 6.

Vs Deportivo Cali, fecha 5.

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