El jardinero central de 22 años firmó una extensión por ocho temporadas y se convirtió en el jugador con el mayor acuerdo de este tipo en los Mets.

A.j. Ewing llega a un acuerdo con los Mets | GORDON DONOVAN /NURPHOTO VIA AFP

Los New York Mets llegaron a un acuerdo con el jardinero central A.J. Ewing para firmar una extensión de contrato por ocho temporadas y 95 millones de dólares, con una opción del equipo para un noveno año. El acuerdo, que está pendiente de los exámenes físicos, fue confirmado por fuentes a Jeff Passan, de ESPN.

El contrato garantiza la permanencia del pelotero de 22 años durante los próximos años y contempla sus dos temporadas restantes antes del arbitraje salarial, las tres campañas en las que podrá recurrir a ese mecanismo y, al menos, tres años de agencia libre. Con esta firma, Ewing establece una nueva marca para los Mets, al convertirse en el jugador sin derecho al arbitraje que recibe la extensión más alta en la historia de la franquicia.

El acuerdo supera el contrato que David Wright firmó en agosto de 2006, cuando pactó seis temporadas y 55 millones de dólares. Wright, considerado una de las principales figuras en la historia de los Mets, mantenía hasta ahora el registro de mayor extensión para un jugador en esa etapa contractual.

Ewing llegó a la organización de Nueva York después de ser seleccionado en la cuarta ronda del Draft de 2023, procedente de una preparatoria de Ohio. Su debut en las Grandes Ligas ocurrió en mayo de 2026 y terminó su primera temporada con 120 partidos disputados.

Durante ese periodo registró un promedio de bateo de .252, conectó 11 cuadrangulares, consiguió 25 bases robadas y cerró con un OPS de .700. Sus números también incluyeron un valor de 2.0 fWAR, una métrica que estima las victorias que aporta un jugador por encima de un reemplazo.

Después de un inicio de temporada con producción ofensiva, Ewing atravesó una baja de rendimiento a mitad del calendario. Sin embargo, recuperó su nivel en el cierre y bateó para .318, con un porcentaje de embasado de .390 y slugging de .489 durante sus últimos 25 encuentros.

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Además de su aporte ofensivo y velocidad en las bases, el jardinero destacó por su desempeño defensivo en el jardín central, una posición que requiere cubrir una amplia zona del terreno. Estas características forman parte del proyecto de los Mets para mantener su estructura de jardineros durante las próximas temporadas.

Con la extensión de Ewing, Nueva York tiene previsto conservarlo en el jardín central, mientras Carson Benge ocuparía el derecho y Juan Soto permanecería en el izquierdo. Benge también formó parte de la generación de novatos que tuvo participación en 2026: terminó segundo en la votación al Novato del Año de la Liga Nacional, luego de batear .282, conectar 20 jonrones, robar 22 bases y registrar un OPS de .776 en 156 partidos.

El acuerdo con Ewing representa una apuesta de los Mets por asegurar a uno de sus jugadores jóvenes a largo plazo. La extensión está sujeta a la aprobación de los exámenes físicos y contempla una opción del equipo para ampliar el vínculo hasta nueve temporadas.