Palmeiras estaba en la obligación de derrotar a Flamengo y un empate termina sentenciando sus posibilidades.

Jorge Carrascal y más atrás Jhon Arias | Reuters

Partido más que clave tenían Jhon Arias y Palmeiras por la fecha 36 del Brasileirao, pues se jugaban su último cartucho por seguir con vida en la pelea del título por el certamen. Aunque todavía restan dos jornadas para el cierre del campeonato, el ‘fla’ es el virtual campeón de la actual edición por un factor matemático.

Antes que nada, el equipo del colombiano recibió a dicho rival en el Estadio Vila Belmiro y con el apoyo de su gente buscaban un triunfo para seguir en disputa por el primer puesto de la tabla. No había margen de error, solo un triunfo podía hacer que quedara alguna posibilidad para las dos jornadas que restan.

Arias puso a soñar a toda la fanaticada del Palmeiras con esa posibilidad al anotar al minuto 12 del compromiso. Si bien quedaba mucho partido por delante, ese era el primer paso para conseguirlo. Para la mala fortuna del extremo y de sus compañeros, al 76′ Samuel Lino puso la paridad y esas chances se esfumaron.

Gol do Palmeiras! Arias abre o placar diante do Flamengo! https://t.co/qC0I1d62JW — ge (@geglobo) November 21, 2026

Flamengo sigue en la primera posición con 80 puntos y en el segundo lugar está Palmeiras con 6 menos. La pregunta a responder es si quedan dos fechas todavía en disputa, ¿por qué ya el ‘fla’ es campeón y no lo pueden bajar? Hay una explicación desde lo numérico que aclara ese panorama.

¿Realmente queda alguna posibilidad para Palmeiras?

Primero, al ‘verdao’ le restan los partidos contra Chapecoense y Coritiba. En cuanto a Flamengo, tiene todavía en el calendario a esos mismos rivales, aunque invertidos. Como el ‘mengao’ tiene seis puntos de ventaja, prácticamente lo que tiene que pasar es que Palmeiras gane esos partidos y que el ‘fla’ no gane ninguno, un panorama poco probable.

Eso no es todo porque en la diferencia de gol también Flamengo tiene ventaja de cinco anotaciones con respecto a Palmeiras. Dicho eso, además de triunfar en esos cotejos, debe superar esa diferencia porque solo puede llegar a 80 puntos, que es la cifra que ya tiene el líder.

Es por eso que Flamengo es prácticamente el campeón de la actual edición del Brasileirao, ya que un solo punto más que sume ratifica su liderato. La buena noticia para Jhon Arias es que todavía le queda la final de la Copa Libertadores y la final de la Copa de Brasil contra Gremio, dos títulos que puede sumar a su palmarés.

Por último, en cuanto a los colombianos, el que sí está de celebración es Jorge Carrascal, pues está en las filas del ‘mengao’. Ya solo resta que culmine todo el calendario para que el creativo y sus compañeros puedan festejar por todo lo alto esa nueva consagración en el rentado brasileño.

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