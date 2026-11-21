Joel Huiqui prepara una alineación que le permita llegar con una base definida a la Liguilla, aunque todavía existen algunas dudas en el once titular

Cruz Azul depende de sí mismo para ganar el liderato | Imago7

Cruz Azul llega a la última jornada del torneo regular con plantel completo y un objetivo claro: conquistar el superliderato. El conjunto celeste, dirigido por Joel Huiqui, viajó a Guadalajara para enfrentar al Rebaño Sagrado en la jornada 17, en un compromiso que reúne a dos de los equipos considerados grandes del futbol mexicano y que tendrá como premio adicional la posibilidad de terminar en lo más alto de la clasificación.

La buena noticia para el estratega cementero es que cuenta con todos sus jugadores disponibles para afrontar uno de los encuentros más importantes del semestre. Además, La Máquina tiene en sus manos la posibilidad de asegurar el primer lugar sin depender de otros resultados: una victoria será suficiente para quedarse con la cima del campeonato.

En el arco, Kevin Mier apunta a repetir como titular. Huiqui entiende que el torneo entra en su etapa decisiva y que, más allá del resultado ante Guadalajara, este último encuentro representa una oportunidad para consolidar una alineación que pueda responder en los cuartos de final.

La intención del cuerpo técnico es encontrar un once de confianza antes de comenzar la llamada fiesta grande del futbol mexicano. Sin embargo, todavía hay algunas posiciones que generan interrogantes.

En la defensa, una de las principales dudas pasa por la elección entre Willer Ditta y Amaury García. El colombiano atraviesa un extraordinario momento futbolístico y ya trabaja al parejo de sus compañeros, por lo que su presencia en el once inicial es una posibilidad que el cuerpo técnico deberá valorar. Gonzalo Piovi apunta a ocupar un lugar en la central, acompañado por Jesús Orozco Chiquete, mientras que Omar Campos podría aparecer como lateral por izquierda.

En el mediocampo, Agustín Palavecino, Erik Lira y Carlos Rodríguez perfilan para formar parte del esquema celeste. La otra incógnita está relacionada con José Paradela, quien suma cuatro tarjetas amarillas y se encuentra en riesgo de suspensión. Una amonestación más ante Guadalajara significaría perderse el partido de ida de los cuartos de final, una situación que Joel Huiqui tendría que considerar antes de definir su alineación. Ante este escenario, Andrés Montaño aparece como una alternativa importante. El mediocampista también atraviesa un buen momento y podría recibir la oportunidad de ocupar ese lugar para evitar riesgos de cara a la Liguilla. En el ataque, Nicolás Ibáñez se perfila como una de las opciones para encabezar la ofensiva cementera.

Probable alineación de Cruz Azul ante Chivas

Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta o Amaury García, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete y Omar Campos; Agustín Palavecino, Erik Lira y Carlos Rodríguez; José Paradela o Andrés Montaño; y Nicolás Ibáñez.

Así, Cruz Azul afronta la última jornada con dos objetivos: vencer a Guadalajara para asegurar el superliderato y, al mismo tiempo, terminar de definir el equipo que buscará el campeonato en la fase final. Para La Máquina, el encuentro ante Chivas no solamente representa una disputa por la cima, sino también el último ensayo antes de que comience el camino rumbo al título.