Sigue el encuentro donde el cuadro merengue buscará los tres puntos para acercarse a la cima dominada por el Barcelona

Sigue el minuto a minuto del Real Madrid vs Celta. | Claro Sports.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports! La actividad de la jornada 13 de LaLiga 2026-2027 continúa este sábado 21 de noviembre con el enfrentamiento entre Real Madrid y Celta de Vigo, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu. El equipo dirigido por José Mourinho regresa a la competición después de la pausa por la Fecha FIFA con el objetivo de mantener su paso perfecto como local y seguir de cerca al Barcelona en la lucha por el liderato del fútbol español.

Los merengues llegan en la segunda posición con 30 puntos, producto de 10 victorias y dos derrotas, además de tres triunfos consecutivos, incluido el 3-0 sobre Valencia en su último compromiso. Por su parte, el Celta de Claudio Giráldez ocupa el undécimo puesto con 13 unidades y buscará repetir la victoria que consiguió en el Bernabéu en diciembre de 2025. Sigue con nosotros las alineaciones, mejores jugadas, goles, polémicas y el resultado en directo de este encuentro.

¿A qué hora inicia el Real Madrid vs Celta hoy 21 de noviembre de 2026?

El partido entre Real Madrid y Celta de Vigo comenzará este sábado 21 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México (21:00 horas de España). El estadio Santiago Bernabéu será el escenario del compromiso correspondiente a la jornada 13 de LaLiga, en el que los blancos buscarán su sexta victoria consecutiva como locales en el campeonato.

Alineaciones del Real Madrid vs Celta para la jornada 13, al momento

Real Madrid (alineación probable): Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Celta de Vigo (alineación probable): Ionut Radu; Javi Rodríguez, Sebastián Cáceres, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Javi Rueda; Hugo Álvarez, Ferran Jutglà y Pablo Durán.

Las alineaciones oficiales se conocerán aproximadamente una hora antes del silbatazo inicial. José Mourinho no contará con Rodrygo ni Raúl Asencio, mientras que Aurélien Tchouaméni se encuentra en duda por molestias físicas. Del lado del Celta, las ausencias de Borja Iglesias y Miguel Román condicionan las opciones de Claudio Giráldez.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Celta en vivo? Canales de TV y streaming online

El encuentro entre Real Madrid y Celta de Vigo se podrá ver en vivo en México a través de Sky Sports, disponible en los servicios de televisión de paga Sky e izzi. La transmisión por internet estará disponible mediante Sky+ para los usuarios con acceso al servicio. Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto gratuito, con las acciones más importantes, goles, estadísticas y resultado actualizado de la jornada 13 de LaLiga.