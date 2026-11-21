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Antecedentes Pumas vs Monterrey, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Pumas ganó el enfrentamiento más reciente contra Monterrey, disputado el 22 de febrero de 2026, cuando se impuso 2-0 en Ciudad Universitaria gracias a un doblete de Álvaro Angulo. Ese resultado puso fin a una racha de 11 enfrentamientos oficiales sin victoria para los universitarios ante el equipo regiomontano.

Monterrey mantiene ventaja en el balance de los últimos cinco enfrentamientos, con tres victorias, un empate y una derrota. Durante ese periodo, Rayados eliminó a Pumas en los cuartos de final del Apertura 2024 y también lo superó en el Play-in del Clausura 2025.

Últimos cinco resultados entre Pumas y Monterrey:

22 de febrero de 2026: Pumas 2-0 Monterrey | Clausura 2026.

18 de octubre de 2025: Monterrey 1-1 Pumas | Apertura 2025.

4 de mayo de 2025: Monterrey 2-0 Pumas | Play-in Clausura 2025.

16 de marzo de 2025: Pumas 1-3 Monterrey | Clausura 2025.

1 de diciembre de 2024: Pumas 3-5 Monterrey | Cuartos de final del Apertura 2024.