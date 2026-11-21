Pumas vs Monterrey en vivo el partido de la jornada 17 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Pumas recibe a Monterrey en la jornada 17 del Apertura 2026. Los universitarios necesitan ganar y esperar resultados; Rayados depende de sí mismo para clasificar
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Las cuotas de caliente.mx presentan un escenario completamente equilibrado entre Pumas y Monterrey, ya que ambos equipos cuentan con el mismo momio de +164 para conseguir la victoria. El empate aparece con una cuota de +230, lo que refleja la ausencia de un favorito en el mercado de resultado final.
Momios de caliente.mx para Pumas vs Monterrey:
Victoria de Pumas: +164
Empate: +230
Victoria de Monterrey: +164
Aunque las apuestas colocan a ambos conjuntos en igualdad de condiciones, Monterrey llega con una ventaja importante en la clasificación y necesita únicamente ganar para asegurar su lugar en los cuartos de final. Pumas, por su parte, deberá asumir mayores riesgos ofensivos debido a su situación en la tabla. La necesidad de sumar tres puntos y mejorar su diferencia de goles podría marcar el desarrollo de un encuentro que definirá el futuro de ambos clubes en el Apertura 2026.
Antecedentes Pumas vs Monterrey, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Pumas ganó el enfrentamiento más reciente contra Monterrey, disputado el 22 de febrero de 2026, cuando se impuso 2-0 en Ciudad Universitaria gracias a un doblete de Álvaro Angulo. Ese resultado puso fin a una racha de 11 enfrentamientos oficiales sin victoria para los universitarios ante el equipo regiomontano.
Monterrey mantiene ventaja en el balance de los últimos cinco enfrentamientos, con tres victorias, un empate y una derrota. Durante ese periodo, Rayados eliminó a Pumas en los cuartos de final del Apertura 2024 y también lo superó en el Play-in del Clausura 2025.
Últimos cinco resultados entre Pumas y Monterrey:
22 de febrero de 2026: Pumas 2-0 Monterrey | Clausura 2026.
18 de octubre de 2025: Monterrey 1-1 Pumas | Apertura 2025.
4 de mayo de 2025: Monterrey 2-0 Pumas | Play-in Clausura 2025.
16 de marzo de 2025: Pumas 1-3 Monterrey | Clausura 2025.
1 de diciembre de 2024: Pumas 3-5 Monterrey | Cuartos de final del Apertura 2024.
Alineaciones Pumas vs Monterrey, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Esteban Solari tendrá que realizar ajustes en el mediocampo de Pumas por la suspensión de Pedro Vite, quien acumuló cinco tarjetas amarillas durante el campeonato. Adalberto Carrasquilla apunta a ocupar una posición importante en la generación ofensiva, mientras que Keylor Navas se perfila como titular en la portería. Las alineaciones oficiales aún están pendientes de confirmación y las siguientes son las previstas para el encuentro.
Posible alineación de Pumas: Keylor Navas; Álvaro Angulo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo; Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Víctor Arteaga, César Huerta; Robert Morales y Juninho Vieira.
Posible alineación de Monterrey: Esteban Andrada; Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez; Orbelín Pineda, César Garza; Lucas Ocampos, Diego Rossi, Jesús ‘Tecatito’ Corona; Hugo Cuypers.
Matías Almeyda recupera alternativas para el cierre del campeonato, ya que Óliver Torres y Carlos Salcedo cumplieron sus respectivas suspensiones. Además, Tecatito Corona y Hugo Cuypers regresaron de sus compromisos internacionales, por lo que Rayados contará con mayores opciones para definir su formación inicial.
¿Qué necesitan Pumas y Monterrey para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026?
Pumas está obligado a ganar para conservar sus posibilidades de clasificación, debido a que solamente puede alcanzar 24 puntos. Sin embargo, los universitarios también necesitan que Pachuca no derrote a Toluca y León no supere a Santos Laguna, encuentros que se disputan antes del enfrentamiento en Ciudad Universitaria. La victoria de Tijuana sobre Atlante dejó a los Xolos con 25 unidades, fuera del alcance del conjunto auriazul.
El panorama también depende de la diferencia de goles. Pumas registra -2, mientras Monterrey tiene +2, por lo que, si León pierde y Pachuca no gana, los universitarios necesitarán vencer a Rayados por al menos tres tantos de diferencia para superar al conjunto regiomontano en la tabla. Si León empata, las cuentas podrían exigir una goleada más amplia. Cualquier empate o derrota de Pumas significará su eliminación matemática.
Monterrey tiene una situación más favorable: si derrota a Pumas alcanzará 27 puntos y asegurará su boleto a la Liguilla, sin depender de terceros. Un empate lo colocaría con 25 unidades, aunque tendría que revisar los resultados de sus perseguidores. Si pierde, permanecerá con 24 puntos y su clasificación quedará condicionada por los marcadores de Pachuca y León, además de la diferencia de goles.
¿A qué hora juega Pumas vs Monterrey y dónde ver hoy 21 de noviembre la jornada 17 de la Liga MX 2026?
El partido Pumas vs Monterrey está programado para este sábado 21 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. El encuentro forma parte del cierre de la fase regular del Apertura 2026, donde ocho equipos obtendrán su clasificación directa a los cuartos de final.
La transmisión en vivo estará disponible por Canal 5 en televisión abierta, TUDN en televisión de paga y ViX por streaming. Además, Claro Sports tendrá el seguimiento minuto a minuto con el resultado, las principales jugadas, los goles y las incidencias del enfrentamiento entre Pumas y Monterrey.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Pumas vs Monterrey, jornada 17 Liga MX Apertura 2026!
Pumas y Monterrey se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, en uno de los partidos decisivos de la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los universitarios llegan en la undécima posición con 21 puntos y necesitan una victoria, además de una combinación de resultados, para mantenerse en la pelea por la Liguilla. El conjunto dirigido por Esteban Solari acumula tres encuentros sin perder, después de empatar con Tigres y América, además de superar por la mínima diferencia a Puebla.
Rayados llega con 24 unidades y ocupa el octavo lugar de la clasificación, por lo que depende de sí mismo para asegurar su presencia en los cuartos de final. El equipo de Matías Almeyda recuperó terreno después de vencer 1-0 a Querétaro en su partido pendiente de la jornada 7, resultado que terminó con una racha de tres compromisos sin triunfo. Una victoria en Ciudad Universitaria garantizará su clasificación, mientras que una derrota podría dejarlo fuera de la fase final.