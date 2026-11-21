Santos recibe a León en la última jornada del Apertura 2026, con ambos equipos en busca de asegurar su clasificación a la Liguilla

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Santos y León se juegan su clasificación a la liguilla

El Apertura 2026 de la Liga MX llega a su última jornada de la fase regular con un enfrentamiento directo por la clasificación a la Liguilla. Santos Laguna recibe a León este sábado 21 de noviembre en el Estadio TSM Corona, en un partido que puede definir el futuro de ambos equipos en el torneo.

Los Guerreros, dirigidos por Renato Paiva, ocupan el sexto lugar con 25 puntos y dependen de sí mismos para avanzar a los cuartos de final. Por su parte, La Fiera de Javier Gandolfi llega en la octava posición con 23 unidades y necesita una victoria para asegurar su presencia entre los ocho mejores.

¿A qué hora juega Santos vs León y dónde ver hoy 21 de noviembre la jornada 17 de la Liga MX 2026?

El encuentro entre Santos Laguna y León comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 21 de noviembre en el Estadio TSM Corona, correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2026.

La transmisión en México estará disponible a través de ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium y Layvtime, tanto en su plataforma como en su canal de YouTube. En Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse mediante ViX Premium.

Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026.

Sábado 21 de noviembre de 2026. Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México.

17:00 horas, tiempo del centro de México. Estadio: TSM Corona.

TSM Corona. Transmisión: ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium y Layvtime.

Alineaciones Santos vs León, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

A la espera de las alineaciones oficiales, ambos entrenadores preparan sus equipos para un encuentro decisivo en sus aspiraciones de clasificación. Santos buscará aprovechar su condición de local, mientras que León necesita recuperar el triunfo después de tres partidos consecutivos sin ganar.

Alineación probable de Santos: Carlos Acevedo, Mauricio Cuevas, Emmanuel Echeverría, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Jonathan Pérez, Ezequiel Bullaude, Francisco Villalba, Facundo Cáseres, Eduardo Aguirre y Esteban Lozano.

Carlos Acevedo, Mauricio Cuevas, Emmanuel Echeverría, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Jonathan Pérez, Ezequiel Bullaude, Francisco Villalba, Facundo Cáseres, Eduardo Aguirre y Esteban Lozano. Alineación probable de León: Óscar García, Juan Guevara, Sebastián Vegas, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Fernando Beltrán, Daniel Arcila, Rodrigo Echeverría, José Rodríguez, José Alvarado y Diber Cambindo.

Antecedentes Santos vs León, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Los enfrentamientos recientes entre Santos Laguna y León presentan un balance equilibrado. En sus últimos cinco partidos de Liga MX, cada equipo consiguió dos victorias y se registró un empate, con la particularidad de que ninguno logró imponerse como visitante.

Los Guerreros llegan en uno de sus mejores momentos del campeonato, con apenas una derrota en sus nueve encuentros más recientes. León, en cambio, acumula tres partidos sin ganar y viene de empatar 1-1 contra Chivas, por lo que necesita recuperar su mejor versión para conseguir los tres puntos en Torreón.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Santos Laguna parte como ligero favorito para quedarse con la victoria, de acuerdo con los momios de Caliente.mx consultados la mañana del 21 de noviembre. Sin embargo, las cuotas reflejan un enfrentamiento equilibrado entre dos equipos que todavía tienen posibilidades de disputar la liguilla.

Victoria de Santos: +148

+148 Empate: +255

+255 Victoria de León: +166

Un empate sería suficiente para que Santos asegurara su clasificación, aunque podría perder posiciones dependiendo de otros resultados. Una victoria incluso le permitiría aspirar al cuarto puesto. León, por su parte, buscará los tres puntos para garantizar su boleto a los cuartos de final.