Phillies vs Braves, en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 3 de ronda de comodines, en directo

Sigue el juego definitivo de la ronda de comodines de los playoffs de la MLB 2026

Phillies Vs Braves en vivo el partido de los playoffs de la MLB | Claro Sports

La definición de la Serie de Comodines de la Liga Nacional llega este jueves con el Juego 3 entre Philadelphia Phillies y Atlanta Braves, un duelo en el que estará en juego el último boleto a la Serie Divisional contra Los Angeles Dodgers.

Los Phillies obligaron a disputar el encuentro decisivo después de imponerse 4-3 en 10 entradas durante el segundo juego. Philadelphia terminó la temporada regular con marca de 88-74 y, como visitante, registró un récord de 46-37, incluyendo su actuación en estos playoffs.

Por su parte, Atlanta, campeón de la División Este de la Liga Nacional con 94-68, buscará aprovechar su condición de local después de conseguir una marca de 53-30 en casa durante la campaña. Los Braves intentarán cerrar la serie ante su afición y avanzar a la siguiente ronda.

Para este encuentro, Philadelphia tiene previsto enviar al montículo al derecho Aaron Nola, quien terminó la temporada con registro de 7-12 y efectividad de 4.67. Atlanta contempla al también derecho Grant Holmes, quien dejó marca de 10-6 y ERA de 3.44, aunque podría comenzar el partido con un opener.

Todo está listo en Atlanta para un tercer y definitivo capítulo: Phillies o Braves, solo uno continuará su camino en los playoffs y enfrentará a los Dodgers en la Serie Divisional.