Selección Colombia vs Paraguay, en vivo: dónde ver el partido amistoso de fecha FIFA 2026

Ambos conjuntos sudamericanos aprovechan este momento para observar jugadores en medio de un recambio generacional.

Colombia y Paraguay miden su recambio generacional.

El extenso parón de las ligas del planeta continúa para que las selecciones puedan tener sus primeros retos de un nuevo ciclo después del Mundial 2026. Dentro de los compromisos preparatorios que se pactaron, la Selección Colombia y Paraguay medirán fuerzas en medio de un recambio generacional que les da la oportunidad a jugadores de ambos cuadros de demostrar sus condiciones.

Horario y dónde ver Colombia vs Paraguay de la fecha FIFA 2026

A continuación, se indican los horarios y señales disponibles para varios países del continente americano. Es importante que cada persona revise las guías de programación de los cableoperadores y servicios de streaming disponibles en su territorio.

Colombia: Caracol TV, RCN, Carcol Play, Ditu, Deportes RCN online, 7:00 p.m.

Caracol TV, RCN, Carcol Play, Ditu, Deportes RCN online, 7:00 p.m. México: Triller TV+ (internacional), 6:00 p.m.

Triller TV+ (internacional), 6:00 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): Fanatiz, 8:00 p.m.

Fanatiz, 8:00 p.m. Centroamérica (Costa Rica): Fanatiz y Repretel, 6:00 p.m.

Fanatiz y Repretel, 6:00 p.m. Argentina: Triller TV+ (internacional), 6:00 p.m.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Colombia vs Paraguay

Así formaría Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Samuel Velásquez; Matías Orozco, Jhon Solís, Jhon Arias; Yáser Asprilla, Kevin Viveros y Carlos Andrés Gómez.

Así formaría Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza; Miguel Almirón, Julio Enciso y Róbert Morales.

Antecedentes y últimos resultados de Colombia vs Paraguay

25.03.2025 | Colombia 2-2 Paraguay | Eliminatoria.

24.06.2024 | Colombia 2-1 Paraguay | Copa América.

21.11.2023 | Paraguay 0-1 Colombia | Eliminatoria.

19.11.2022 | Colombia 2-0 Paraguay | amistoso.

16.11.2022 | Colombia 0-0 Paraguay | Eliminatoria.

Pronóstico fecha FIFA 2026: ¿quién es el favorito de Colombia vs Paraguay según la IA?

Se consultó con Gemini y respondió:

“El análisis de datos de rendimiento y las proyecciones estadísticas otorgan una ventaja clara a la selección de Colombia sobre Paraguay en el marco de la Fecha FIFA de octubre de 2026. Los modelos analíticos estiman una probabilidad de victoria del 58% para el combinado cafetero, frente a un 26% de opción de empate y solo un 16% a favor de la escuadra guaraní. Este favoritismo está respaldado además por el comportamiento de los mercados de apuestas, donde la cotización de un triunfo colombiano se sitúa en un rango significativamente más bajo respecto al de su rival.

A nivel de rendimiento y antecedentes, el conjunto colombiano sostiene una sólida racha de siete enfrentamientos consecutivos sin conocer la derrota frente a la Albirroja. La jerarquía individual de sus figuras en ataque y una mayor constancia en la generación de peligro marcan una diferencia importante respecto a un equipo paraguayo que continúa en proceso de ajuste táctico y suele presentar problemas para vulnerar bloques defensivos consolidados.

Por todo lo anterior, la estimación automatizada anticipa un desarrollo cerrado de baja cifra goleadora pero favorable a Colombia, proyectando como resultados más probables una victoria por marcadores de 1–0 o 2–1. La solidez colectiva y la tendencia histórica reciente convierten a la selección colombiana en la candidata principal a quedarse con la victoria”.

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