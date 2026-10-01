Posibles alineaciones de Colombia vs Paraguay, amistoso FIFA 2026

Néstor Lorenzo vs Gustavo Alfaro, duelo de estrategas argentinos que se trasladará a Estados Unidos por fecha FIFA.

Posibles alineaciones de Colombia Vs Paraguay/ Claro Sports.

Néstor Lorenzo tiene una segunda prueba, después de tantas críticas por el empate pálido ante México del pasado sábado, el estratega argentino tiene un juego más después de lo que fue su mandato en el Mundial 2026. Colombia enfrentará a Paraguay en Nueva Jersey, el equipo de Gustavo Alfaro viene de vencer a Bolivia y va por otro triunfo.

Posible alineación de Colombia para el juego amistoso FIFA 2026

Así formaría Colombia: Álvaro Montero; Samuel Velásquez, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz; Matías Orozco, Jhon Solís, Jhon Arias; Yaser Asprilla, Carlos Andrés Gómez y Kevin Viveros.

Posible alineación de Paraguay para el juego amistoso FIFA 2026

Así formaría Paraguay: Gastón Olveira; Juan Cáceres, Andrés Cubas, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana; Miguel Almirón, Diego Gómez, Mauricio; Julio Enciso y Robert Morales.

¿Cómo y dónde ver a Colombia vs Paraguay por juego amistoso FIFA 2026?

Este viernes 2 de septiembre se estará disputando un nuevo juego de amistoso FIFA. El duelo será entre Colombia y Paraguay, a jugarse en el Sports Illustrated Stadium, conocido como Red Bull Arena, ubicado en Harrison, Nueva Jersey.

Hora de Colombia: 07:00 p.m.

07:00 p.m. Centro de México: 06:00 p.m.

Dicho compromiso en tierras estadounidenses se podrá ver en territorio colombiano en el Canal Caracol, Streaming de Ditu y Canal RCN, app Canal RCN.

Últimos partidos de Colombia

26.09.2026 | México 1-1 Colombia | Amistoso FIFA.

07.07.2026 | Suiza 0-0 (4-3) Colombia | Mundial 2026.

03.07.2026 | Colombia 1-0 Ghana | Mundial 2026.

27.06.2026 | Colombia 0-0 Portugal | Mundial 2026.

23.06.2026 | Colombia 1-0 República Democrática del Congo | Mundial 2026.

Últimos partidos de Paraguay

27.09.2026 | Bolivia 0-2 Paraguay | Amistoso FIFA.

04.07.2026 | Paraguay 0-1 Francia | Mundial 2026.

29.06.2026 | Alemania 1-1 (3-4) Paraguay Mundial 2026.

25.06.2026 | Paraguay 0-0 Australia | Mundial 2026.

19.06.2026 | Turquía 0-1 Paraguay | Mundial 2026.

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