Dalton Rushing lidera paliza de Dodgers a Blue Jays en la redición de la Serie Mundial

La novena californiana consiguió cinco home runs en el juego de este día, con el joven de 25 años luciéndose con dos de ellos

Rushing superó a Ohtani en home runs en este día | IMAGN IMAGES via Reuters

Los Angeles Dodgers regresaron al Rogers Centre para enfrentar a Toronto Blue Jays en el primer duelo entre ambos desde la Serie Mundial de 2025. El equipo californiano se impuso 14-2 en un juego donde Dalton Rushing fue determinante desde el plato.

El inicio del encuentro marcó la pauta del desarrollo. Teoscar Hernández conectó un cuadrangular en la primera entrada que llevó dos carreras al marcador, lo que puso a los Dodgers al frente desde el primer episodio. Los canadienses respondieron en la parte baja del mismo inning. Ernie Clement impulsó una carrera con sencillo para recortar la diferencia, aunque la ofensiva local no volvió a producir en los primeros episodios.

En la tercera entrada, Los Angeles amplió la ventaja. Freddie Freeman conectó un jonrón de dos carreras que colocó el juego 4-1, mientras el pitcheo visitante limitó las opciones de los Blue Jays.

Dalton Rushing comenzó a tomar protagonismo en el juego. El receptor se embasó en múltiples ocasiones y generó presión constante sobre el pitcheo rival, en un partido donde tuvo participación directa en varias jugadas ofensivas.

En la cuarta y quinta entrada, los Dodgers sumaron más carreras. Kyle Tucker produjo con elevado de sacrificio y una jugada de doble play permitió otra anotación, lo que aumentó la diferencia en el marcador.

La sexta entrada marcó otro momento clave. Shohei Ohtani conectó un jonrón solitario y Andy Pages impulsó dos más con un doble, lo que colocó el juego 9-1 y amplió la distancia en el marcador.

En la recta final del juego, Dalton Rushing definió su actuación. El jugador conectó dos cuadrangulares, uno en la séptima y otro en la octava entrada, alcanzando base en todas sus apariciones y consolidando su impacto ofensivo.

Los Dodgers continuaron sumando carreras con producciones de Freddie Freeman y Teoscar Hernández. El marcador final quedó 14-2 tras la última anotación de Toronto en la novena entrada, en un duelo que marcó el reencuentro entre ambos equipos tras la Serie Mundial de 2025, donde los angelinos se quedaron con el bicampeonato.

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