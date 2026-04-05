¡Tres robos de jonrón! Jo Adell define triunfo de Angels ante Mariners

El jardinero derecho evitó tres cuadrangulares en momentos clave y sostuvo la victoria por 1-0 en Anaheim

Jo Adell tiene una actuación histórica con los Angels | IMAGN IMAGES via Reuters

Jo Adell cambió el rumbo del juego con el guante y fue la figura en la victoria de los Angels por 1-0 sobre los Mariners la noche del sábado 4 de abril en el Angel Stadium. El jardinero derecho evitó tres cuadrangulares a lo largo del encuentro, todos en momentos que pudieron modificar el marcador, y sostuvo la ventaja mínima de su equipo hasta el final.

La primera intervención llegó desde la entrada inicial. Cal Raleigh conectó un batazo que parecía destinado a abrir la pizarra para Seattle, pero Adell recorrió la zona del jardín derecho, midió la trayectoria y saltó junto a la barda para quedarse con la pelota. La jugada impidió una desventaja temprana para Los Angeles y marcó el tono del partido.

El batazo de Raleigh salió a 104.7 millas por hora con un ángulo de 28 grados. En 20 estadios de Grandes Ligas habría terminado en cuadrangular, incluido el T-Mobile Park de Seattle. En Anaheim, sin embargo, terminó como un out largo que permitió a Jack Kochanowicz salir sin daño del primer episodio.

La defensa de los Angels mantuvo ese nivel durante varias entradas. En la cuarta, Josh Lowe evitó un hit de Dominic Canzone con una atrapada deslizándose en el jardín izquierdo. Después, Oswald Peraza frenó un batazo de Luke Raley con una jugada sobre la grama y completó el tiro a primera para sacar el primer out del quinto inning.

All THREE of Jo Adell's home run robberies from tonight …



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Mientras tanto, el duelo se mantuvo cerrado y cada acción defensiva tomó peso en el resultado. Raleigh, quien viene de una temporada de 60 cuadrangulares y de terminar segundo en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2025, sigue sin conectar su primer jonrón de 2026. Su racha sin volarse la barda ya llegó a nueve partidos, la más larga para él desde la campaña pasada.

Adell volvió a aparecer en la octava entrada. Josh Naylor hizo contacto con un envío de Sam Bachman y mandó la pelota otra vez hacia el jardín derecho. El recorrido del batazo amenazaba con empatar el juego, pero el guardabosque repitió la secuencia: lectura, salto junto al muro y captura para conservar el 1-0. Ese batazo salió a 98 millas por hora y habría sido jonrón en 10 parques.

La jugada definitiva llegó en la novena. J.P. Crawford conectó un batazo por la línea de right field ante Jordan Romano, y Adell volvió a cerrar el paso. Esta vez aseguró la pelota mientras caía a la zona de las gradas para registrar el primer out del inning. La acción fue revisada y se mantuvo la decisión en el terreno, con lo que Los Angeles quedó a dos outs de asegurar el triunfo.

Sin producir un extrabase en el arranque de la temporada, Adell encontró otra manera de influir en el resultado. Sus tres robos de cuadrangular sostuvieron la primera victoria de los Angels como locales en 2026 y dejaron una noche marcada por la defensa. En un juego de una sola carrera, su trabajo en el jardín derecho fue el factor central.

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