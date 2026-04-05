El mexicano Brandon Valenzuela debuta con hit en la MLB 

El receptor mexicano respondió en su primer turno tras ser llamado por la lesión de Alejandro Kirk, en una jornada marcada por la derrota de los Blue Jays

Foto por GEOFF STELLFOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Brandon Valenzuela debutó en Grandes Ligas con hit en su primer turno. El catcher mexicano de 25 años conectó sencillo al jardín derecho en su primer turno oficial con los Toronto Blue Jays, durante el juego ante los Chicago White Sox. La novena canadiense terminó siendo blanqueada 3-0 en una serie donde también se confirmó la baja de su titular detrás del plato.

El debut de Valenzuela fue consecuencia directa de la lesión de Alejandro Kirk. El tijuanense fue colocado en la lista de lesionados de 10 días tras sufrir una fractura y dislocación en el pulgar izquierdo, producto de un foul tip recibido ante Chicago. La organización evaluará si requiere cirugía, pero anticipa una ausencia más prolongada, lo que abrió espacio inmediato en el roster.

El originario de Hermosillo, fue activado desde Triple-A Buffalo tras formar parte del roster ampliado de la organización. Valenzuela es el prospecto número 24 del sistema de desarrollo del club y había destacado durante el Spring Training, donde trabajó con el cuerpo de lanzadores principales.

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En su PRIMER turno al bat en la MLB, el sonorense Brandon Valenzuela conectó este hit con los Blue Jays.



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Formado en la Academia Alfredo Harp Helú, inició su carrera profesional con los San Diego Padres tras firmar en 2017. En 2025 fue transferido a Toronto, donde consolidó su crecimiento como receptor defensivo. A lo largo de su paso por ligas menores se consolidó como bateador ambidiestro con capacidad de contacto.

Valenzuela tuvo en 2025 su mejor campaña en sucursales, con 15 cuadrangulares, cifra tope en su carrera. Ese desarrollo lo posicionó como una opción viable para el equipo grande en caso de emergencia. Su debut confirmó esa proyección inmediata: primer turno, primer hit.

Con su debut, se convirtió en el pelotero número 153 nacido en México en alcanzar las Grandes Ligas, integrándose a la lista de activos que incluye a jugadores como Randy Arozarena, Andrés Muñoz e Isaac Paredes.

Dentro de Toronto, su panorama apunta a una rotación compartida detrás del plato. El manager John Schneider confirmó que no habrá un titular fijo tras la lesión de Kirk, por lo que Valenzuela alternará responsabilidades con Tyler Heineman.

A pesar de la buena noticia para el mexicano. Toronto fue barrido por Chicago en la serie, con una ofensiva limitada a siete carreras en tres juegos. El sencillo de Valenzuela representó uno de los pocos momentos destacados en una jornada que dejó más dudas que certezas para los campeones defensores de la Liga Americana.

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