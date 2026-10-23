Serie Mundial 2026 rompe récord de precios: boletos cuestan 162% más que el año pasado

Las entradas para el Juego 1 entre Brewers y Rays alcanzaron los 2,932 dólares, 1,815 más que en la Serie Mundial 2025

Los boletos de la Serie Mundial superan los del 2025 | IMAGN IMAGES via Reuters

La Serie Mundial 2026 entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays todavía no comienza y los precios de las entradas para el Juego 1 ya superaron los registrados en la edición de 2025. De acuerdo con cifras publicadas por la plataforma Gametime, el costo mínimo para presenciar el primer encuentro en el American Family Field alcanzó los 2 mil 932 dólares, una cantidad que representa un incremento de más del 160% respecto al partido inaugural de la temporada anterior.

La diferencia es de mil 815 dólares en comparación con la Serie Mundial 2025, cuando los aficionados pagaron desde 1,117 dólares para asistir al primer compromiso entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays, disputado en Canadá. Esto significa que el precio de acceso para el encuentro de Milwaukee llegó a ser 2.6 veces el registrado hace un año, pese a que los Brewers y los Rays pertenecen a mercados de menor tamaño dentro de las Grandes Ligas.

El costo también superó la marca que se había establecido en 2016, cuando los Chicago Cubs enfrentaron a Cleveland en el inicio de la Serie Mundial. En aquella ocasión, las entradas más económicas alcanzaron los mil 125 dólares, cifra que quedó mil 807 dólares por debajo del precio reportado inicialmente para la edición de 2026.

Aunque las tarifas disminuyeron conforme avanzó la semana se mantuvieron por encima de los registros de años anteriores. En una consulta posterior, Gametime mostró entradas para el primer partido desde 2 mil 154 dólares, lo que refleja las variaciones que pueden presentarse en las plataformas de venta y reventa conforme se acerca el encuentro.

¿Cuánto cuestan los boletos para la Serie Mundial 2026 en Milwaukee?

La participación de los Brewers en el Clásico de Otoño representa su regreso a esta instancia después de 44 años. La última vez que la franquicia disputó una Serie Mundial fue en 1982, por lo que el encuentro inaugural del viernes 23 de octubre marcará el regreso de la competencia al American Family Field.

Antes de que el equipo consiguiera su clasificación, la organización había comenzado a ofrecer entradas con precios que iban desde 1,500 dólares para localidades sin asiento asignado hasta 15 mil dólares en sectores ubicados detrás del plato.

Posteriormente, los boletos dejaron de estar disponibles en taquilla, con excepción de algunos paquetes VIP para los posibles encuentros seis y siete. Estas opciones se ofrecieron entre 3 mil y 3 mil 500 dólares e incluían acceso al terreno de juego.

En el mercado de reventa, SeatGeek registró localidades para el primer partido desde 2,100 dólares en zonas sin asientos hasta 13,500 dólares en espacios detrás de home plate.

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Los precios también reflejan el interés por los encuentros que podrían definir el campeonato. De acuerdo con Gametime, las entradas para los juegos seis y siete, que se disputarían en Milwaukee si la serie se extiende, superan los 2 mil dólares.

Los boletos en Tampa Bay cuestan menos que en Milwaukee

La diferencia entre las dos sedes también se refleja en los precios para los encuentros programados en el Tropicana Field, donde los Rays recibirán a los Brewers a partir del tercer partido.

Según los valores reportados inicialmente por Gametime, las entradas para el Juego 3 comenzaban en 690 dólares, mientras que el cuarto compromiso tenía un costo mínimo de 770 dólares y el quinto se encontraba desde 715 dólares.

Estas cantidades contrastan con los 2,932 dólares que llegó a registrar el primer partido en Milwaukee. Al comparar ambos encuentros inaugurales de cada sede, la diferencia alcanzó los 2 mil 242 dólares, con un precio de acceso al American Family Field equivalente a más de cuatro veces el registrado para el Juego 3 en Tampa Bay.

Los Brewers afrontarán la Serie Mundial con la posibilidad de conquistar el primer campeonato de su historia. A pesar de representar uno de los mercados de menor población de las Grandes Ligas, la franquicia ha conseguido mantenerse en la mitad superior de las clasificaciones de asistencia durante distintas temporadas.

El regreso de Milwaukee a una Serie Mundial después de más de cuatro décadas coincide con precios de entrada que superan los antecedentes de la competencia. Mientras tanto, Tampa Bay ofrece alternativas de acceso por debajo de los mil dólares, una diferencia que marca el comportamiento de la demanda entre las dos ciudades que recibirán la disputa por el título de las Grandes Ligas.