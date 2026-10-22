Patriots vs Bears en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 7, al momento

New England atraviesa un buen momento después de conseguir tres triunfos consecutivos, impulsado por Drake Maye, mientras que Chicago recuperó a Caleb Williams

Sigue el Patriots vs Bears, en vivo

Los New England Patriots visitan a los Chicago Bears en el Soldier Field, en el partido que abre la semana 7 de la NFL 2026, con dos equipos que llegan con marca de cuatro victorias y dos derrotas. New England atraviesa un buen momento después de conseguir tres triunfos consecutivos, impulsado por Drake Maye, quien acumula tres encuentros seguidos con al menos tres pases de anotación. Del otro lado, Chicago recuperó a Caleb Williams, quien regresó de una lesión para liderar la victoria sobre Atlanta Falcons. El enfrentamiento entre los quarterbacks seleccionados en el Draft de 2024 será uno de los principales atractivos, mientras los Bears buscarán imponer el mejor ataque terrestre de la liga para aprovechar su condición de locales y conseguir su quinto triunfo de la temporada.

SIGUE EL RESULTADO DEL PARTIDO AQUÍ