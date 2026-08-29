Felipe Mora habla del dominio mexicano sobre la MLS: “La Liga MX sigue siendo muy competitiva”

El delantero chileno con experiencia en ambas ligas, explicó por qué no considera una sorpresa el avance mexicano en Leagues Cup

Felipe Mora defiende el nivel de la Liga MX ante la MLS | Imago 7

Felipe Mora, delantero del Atlético de San Luis, consideró que el avance de los equipos mexicanos en la Leagues Cup no debe interpretarse como una sorpresa. El atacante chileno, que pasó seis temporadas en la MLS antes de regresar al fútbol mexicano, señaló que la diferencia mostrada en la fase final responde al nivel competitivo de los clubes de la Liga MX.

En entrevista con Record, Mora explicó que los resultados recientes del torneo binacional confirman una tendencia que, desde su perspectiva, sigue favoreciendo a los conjuntos mexicanos cuando enfrentan este tipo de instancias.

“Bueno no me sorprende. No creo que sea sorpresa porque creo que esto es fútbol. Como te dije anteriormente los equipos de México son equipos muy competitivos que tienen grandes jugadores. Creo que por ahí han marcado la diferencia en estos partidos de Leagues Cup de fase final y creo que ahí se nota la diferencia, que la Liga MX sigue siendo muy competitiva”, declaró.

El atacante también habló sobre la evolución que ha tenido la MLS durante los últimos años. A diferencia de otras etapas, Mora considera que la liga estadounidense ahora funciona como una plataforma para futbolistas jóvenes que buscan sumar experiencia antes de llegar al fútbol europeo.

“Sí es una Liga que creo que es muy física, una Liga a la que últimamente han ido a jugadores muy jóvenes a dar ese pasito antes de ir a Europa. Hay muchos jugadores últimamente que son jóvenes que están yendo desde la MLS a Europa. Entonces creo que por ahí este último tiempo, la MLS se ha convertido en una Liga también trampolín para ganar experiencia y después dar el salto el salto a Europa”, agregó.

Felipe Mora conoce de cerca la MLS

La opinión del chileno parte también de su recorrido en Estados Unidos. Mora defendió la camiseta de Portland Timbers entre 2019 y 2026, periodo en el que disputó 173 partidos, marcó 56 goles y repartió 17 asistencias.

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Su etapa en Portland terminó antes de incorporarse al Atlético de San Luis para el Apertura 2026, en lo que representa su regreso al fútbol mexicano. El delantero llegó al conjunto potosino para ocupar un lugar en la ofensiva tras la salida de Joao Pedro.

Por ahora, Mora todavía no consigue marcar con San Luis, aunque aseguró que el equipo trabaja para corregir los errores que han condicionado los resultados en las primeras jornadas del torneo.

“El equipo está bien, está trabajando mucho en la semana. Estamos tratando de corregir todos los errores que hemos tenido para poder lograr el triunfo. Creo que hemos hecho muy buenos partidos y por ahí estos detalles que nos están pasando la cuenta en los últimos minutos y que no nos ha permitido llevarnos los tres puntos”, explicó.

Atlético de San Luis buscará cambiar esa dinámica este fin de semana, cuando visite a Monterrey en la jornada 6 del Apertura 2026. Para Mora, el compromiso también representa otra oportunidad para conseguir su primer gol con el conjunto potosino y aportar en un partido ante uno de los equipos que continúa con actividad en la Leagues Cup.

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