Guillermo Ochoa muestra ilusión y orgullo tras volver a la selección mexicana

El experimentado arquero vuelve al Tri tras meses fuera, lanza mensaje emotivo y se mete en la pelea por la portería rumbo al Mundial 2026

El guardameta del AEL Limassol busca pelear la titularidad | Imago7

Guillermo Ochoa reaccionó con un mensaje de orgullo a su regreso a la selección mexicana, luego de aparecer en la convocatoria de Javier Aguirre para los amistosos ante Portugal y Bélgica. El guardameta del AEL Limassol reapareció en el radar del Tricolor después de un largo periodo y dejó claro, desde sus redes sociales, que mantiene intacta la motivación para competir por un lugar en la lista definitiva.

“Un orgullo representar a mi país, México. Siempre es especial volver, con la misma ilusión y el mismo compromiso de darlo todo por estos colores”, escribió el arquero mexicano en una publicación que acompañó con una imagen de su camiseta. La frase resume explica por sí sola de que no se trata solo de una convocatoria más, ya que es la oportunidad para volver a colocarse en la conversación del equipo nacional en la recta final hacia la Copa del Mundo.

El regreso de Ochoa cobra relevancia porque se produce tras ocho meses de ausencia en convocatorias con México, en un tiempo en el que además dejó de tener minutos con la camiseta nacional desde noviembre de 2024. Su último llamado había sido para la Copa Oro 2025, torneo en el que el Tricolor terminó como campeón, pero en el que Memo fue suplente de Luis Ángel Malagón, quien se perderá el Mundial por una rotura en el tendón de aquiles.

La convocatoria llega en un momento clave del proceso de Javier Aguirre, porque México sostendrá dos pruebas de alto nivel antes del Mundial de 2026. El cuadro nacional enfrentará a Portugal el 28 de marzo en el Estadio Azteca y después se medirá a Bélgica el 31 de marzo en Soldier Field, dos partidos que el entorno tricolor asume como termómetro para definir piezas en puestos todavía abiertos.

Para Ochoa, el llamado representa la chance de competir por la titularidad en la portería mexicana. El veterano tendrá que pelear su lugar con Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo, mientras que desde la propia estructura de la selección Javier Aguirre ya había advertido semanas atrás que la lista mundialista está “prácticamente definida”, con pocos espacios todavía en disputa.

El contexto también explica por qué su nombre vuelve a tomar fuerza en este tramo del ciclo mundialista. En la convocatoria de marzo hay ausencias importantes por lesión y la selección ha tenido que equilibrar experiencia con opciones jóvenes, por lo que la presencia de Ochoa ofrece recorrido internacional, conocimiento del vestidor y antecedentes en escenarios grandes. Ese perfil pesa en una etapa en la que el cuerpo técnico busca certezas más que experimentos.

La posibilidad de que Ochoa llegue al Mundial 2026 mantiene un valor histórico para México, ya que el arquero persigue la opción de disputar una sexta Copa del Mundo. En ocasiones el guardameta ha hablado de que su meta era alcanzar esa marca, una aspiración que está más cerca de concretarse con este nuevo llamado, justo cuando el calendario entra en su fase más decisiva.

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