Movsar Evloev impone condiciones ante Lerone Murphy y alarga su racha en UFC

La afición local no estuvo del todo contenta por la derrota de su compatriota, quien no pudo ejercer un dominio sobre el ruso en los cinco asaltos

Gran función la que se vivió en el O2 Arena | Reuters

Movsar Evloev superó a Lerone Murphy por decisión mayoritaria en el combate estelar de peso pluma de UFC Fight Night celebrada en el O2 Arena, en Londres; tras cinco asaltos que mantuvieron el ritmo y la disputa en cada intercambio. Desde el inicio, ambos peleadores marcaron momentos distintos, con Murphy tomando la iniciativa en los primeros minutos ante un Evloev que optó por medir distancia y responder en espacios abiertos.

El británico encontró resultados en los dos primeros asaltos gracias a su movilidad y a su capacidad para conectar en retroceso, obligando al ruso a ajustar su planteamiento. Evloev comenzó a responder a partir del tercer episodio, donde incrementó su volumen y logró emparejar el desarrollo del combate, dando paso a una segunda mitad con mayor presión de su lado.

En el cuarto asalto, el ruso volvió a tomar ventaja en los intercambios, aunque una deducción de punto por una segunda patada ilegal influyó en la lectura de las tarjetas. Para el quinto round, Evloev impuso condiciones desde el inicio, conectando combinaciones y llevando la pelea al suelo en repetidas ocasiones, mientras Murphy resistía e intentaba mantenerse en la contienda.

Tras los 25 minutos, la decisión quedó en manos de los jueces, quienes otorgaron el triunfo a Evloev (48-46, 48-46, 47-47). Con este resultado, el ruso suma su décima victoria consecutiva en la UFC y mantiene su invicto con 20 triunfos. El desenlace deja abierta la posibilidad de que su siguiente paso sea un enfrentamiento ante Alexander Volkanovski dentro de la división.

Por su parte, en la pelea co-estelar, Luke Riley y Michael Aswell Jr. protagonizaron un combate de tres asaltos en el que mantuvieron el intercambio de golpes durante gran parte del tiempo, en una pelea donde ambos mostraron capacidad ofensiva y resistencia. Aswell Jr. inició con presión desde el primer round, acortando la distancia, pero Riley logró ajustarse y cerrar mejor el asalto con los impactos más claros.

El desarrollo se mantuvo en los siguientes episodios, con momentos para ambos peleadores, aunque Riley logró conectar los golpes de mayor efecto y marcar diferencia en las tarjetas. Tras los 15 minutos, los jueces otorgaron la victoria por decisión unánime al peleador de Liverpool, quien suma su segundo triunfo en la UFC y mantiene una racha de 13 victorias consecutivas en su carrera.

Resultados UFC Fight Night 21 de marzo

Aquí te dejamos todos los resultados de la función UFC Fight Night, realizada este 21 de marzo, en Londres:

Cartelera Estelar

Movsar Evloev vs Lerone Murphy | Peso pluma | Gana Evloev por decisión mayoritaria

Luke Riley vs Michael Aswell Jr. | Peso pluma | Gana Luke Riley por decisión unánime

Michael “Venom” Page vs Sam Patterson | Peso welter | Gana Page por decisión unánime

Iwo Baraniewski vs Austen Lane | Peo semipesado | Gana Baraniewski por TKO

Roman Dolidze vs Christian Leroy Duncan | Peso medio | Gana Duncan por decisión unánime

Kurtis Campbell vs Danny Silva | Peso pluma | Gana Silva por TKO

Cartelera preliminar

Mason Jones vs Axel Sola | Peso ligero | Gana Jones gana por decisión unánime

Losene Keita vs Nathaniel Wood | Peso pluma | Gana Wood por decisión unánime

Louie Sutherland vs Brando Peričić | Peso completo | Gana Pericic por TKO

Mantas Kondratavicius vs Antonio Trocoli | Peso mediano | Gana Kondratavicius por decisión unánime

Felipe Franco vs Mario Pinto | Peso completo | Gana Pinto por decisión unánime

Shem Rock vs Abdul-Kareem Al-Selwady | Peso ligero | Gana Al-Selwady por decisión unánime

Shanelle Dyer vs Ravena Oliveira | Peso paja femenil | Gana Dyer por TKO

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