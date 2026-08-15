Atlante vs Toluca, en vivo: ¡Listas las alineaciones! Alexis Vega no sale ni a la banca
Los Potros de Hierro y los Diablos Rojos se juegan la oportunidad de ascender a la parte más alta de la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX
¿A qué hora juega Atlante vs Toluca y dónde ver hoy 15 de agosto la jornada 4 de la Liga MX 2026?
Atlante recibirá al Toluca este sábado 15 de agosto en el Estadio Azteca, en un partido correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2026. Los Diablos Rojos llegan en la tercera posición de la clasificación con seis puntos, mientras que los Potros de Hierro ocupan el décimo puesto con cuatro unidades. El resultado podría impulsar a cualquiera de los dos equipos hacia los primeros lugares de la tabla general.
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México: 17:00 horas | Azteca Deportes, ESPN y Disney+
Centroamérica: 17:00 horas | Azteca Deportes, ESPN y Disney+
Estados Unidos: 19:00 horas ET y 16:00 horas PT | TUDN, Univision y VIX
Colombia: 18:00 horas | Sin transmisión
Argentina: 20:00 horas | Sin transmisión
Alineaciones del Atlante vs Toluca: así salen al partido del Apertura 2026
Miguel Herrera tiene el dilema de mantener el 5-3-2 que ha dado buen ritmo al Atlante en su regreso a la Liga MX o realizar ajustes después de los problemas futbolísticos que mostró el equipo en la Leagues Cup. Del otro lado, Antonio Mohamed también podría replantear su 4-2-3-1, ante la necesidad de recuperar la solidez y el protagonismo que caracterizaron al Toluca en torneos anteriores, pues el conjunto escarlata todavía está lejos de mostrar el nivel que llegó a imponer respeto en el futbol mexicano.
Atlante: Óscar Jiménez; Eduardo Tercero, Juan Carrera, Aaron Quiros; Eugenio Pizzuto, Octavio Vázquez, Luis Calzadilla, Walter Portales, Edgar Jiménez; Jhojan Julio, Luis Puente.
Toluca: Luis García; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Andrés Pereira, Brian García, Everardo López; Franco Romero, Jesús Angulo, Jorge Díaz; Federico Viñas, Erick Gutiérrez.
Antecedentes Atlante vs Toluca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Toluca y Atlante se han enfrentado en múltiples ocasiones a lo largo de su historia, aunque la rivalidad cuenta con varios años de distancia en la actualidad. La última vez que se midieron fue en el Clausura 2014, cuando los Potros se impusieron 2-1 en la jornada 12, el 23 de marzo de ese año. Desde entonces, ambos equipos tomaron caminos distintos, ya que el Atlante pasó varios años en la segunda división del fútbol mexicano, por lo que dejaron de coincidir en la máxima categoría. Antes de aquel encuentro, Toluca había goleado 7-1 al conjunto azulgrana en el Apertura 2013, mientras que también consiguió triunfos por 1-0, 2-0 y 2-1 en sus enfrentamientos previos entre 2010 y 2013.
Jornada 12 | Atlante 2-1 Toluca | 23 de marzo de 2014 | Clausura 2014
Jornada 12 | Toluca 7-1 Atlante | 29 de septiembre de 2013 | Apertura 2013
Jornada 9 | Atlante 0-1 Toluca | 3 de marzo de 2013 | Clausura 2013
Jornada 9 | Toluca 1-0 Atlante | 23 de septiembre de 2012 | Apertura 2012
Jornada 6 | Atlante 0-2 Toluca | 11 de febrero de 2012 | Clausura 2012
Jornada 6 | Toluca 2-1 Atlante | 21 de agosto de 2011 | Apertura 2011
Jornada 17 | Atlante 2-1 Toluca | 30 de abril de 2011 | Clausura 2011
Jornada 17 | Toluca 1-1 Atlante | 14 de noviembre de 2010 | Apertura 2010
Jornada 15 | Toluca 2-0 Atlante | 14 de abril de 2010 | Clausura 2010
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con Caliente MX, Toluca parte como claro favorito ante Atlante, con un momio de -193 por su victoria, mientras que el triunfo del conjunto azulgrana aparece en +475. El empate se ubica en +340, una diferencia que refleja la mayor confianza de la casa de apuestas en el equipo de la Liga MX, aunque Atlante cuenta con una cuota atractiva para quienes esperan una sorpresa.
En el mercado de goles, el escenario también apunta a un partido con producción ofensiva, ya que el más de 2.5 goles aparece con -163, por encima del +125 para el menos de 2.5. El pronóstico sugiere un duelo con al menos tres anotaciones como resultado más probable, en especial por el favoritismo de Toluca y su expectativa de imponer condiciones desde el ataque.