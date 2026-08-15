Atlante vs Toluca, en vivo: ¡Listas las alineaciones! Alexis Vega no sale ni a la banca

¿A qué hora juega Atlante vs Toluca y dónde ver hoy 15 de agosto la jornada 4 de la Liga MX 2026?

Atlante recibirá al Toluca este sábado 15 de agosto en el Estadio Azteca, en un partido correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2026. Los Diablos Rojos llegan en la tercera posición de la clasificación con seis puntos, mientras que los Potros de Hierro ocupan el décimo puesto con cuatro unidades. El resultado podría impulsar a cualquiera de los dos equipos hacia los primeros lugares de la tabla general.

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México: 17:00 horas | Azteca Deportes, ESPN y Disney+

Centroamérica: 17:00 horas | Azteca Deportes, ESPN y Disney+

Estados Unidos: 19:00 horas ET y 16:00 horas PT | TUDN, Univision y VIX

Colombia: 18:00 horas | Sin transmisión

Argentina: 20:00 horas | Sin transmisión