Suchitepéquez vs Marquense en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Suchitepéquez Marquense, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Suchitepéquez y Marquense se enfrentan por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo directo entre dos equipos que necesitan reaccionar cuanto antes. Los Venados todavía no han conseguido ganar desde su regreso a la máxima categoría, mientras los Leones llegan como últimos y sin puntos después de perder sus tres primeros encuentros. Conoce a qué hora juegan Suchitepéquez vs Marquense, dónde ver el partido en vivo y todos los detalles de la transmisión.

Suchitepéquez tiene un punto y ocupa el undécimo lugar, producto de un empate y dos derrotas. El equipo dirigido por Héctor Altamirano todavía no logra encontrar los resultados esperados en su regreso a la Liga Nacional. Los Venados comenzaron el Apertura 2026 con un empate 0-0 como locales ante Comunicaciones, posteriormente perdieron 2-0 en su visita a Mixco y vienen de sufrir una derrota 3-0 frente a San Pedro. Después de dos jornadas consecutivas fuera de casa, Suchitepéquez regresa ante su afición con la necesidad de conseguir su primer triunfo y empezar a escapar de los últimos lugares.

Por su parte, Marquense todavía no tiene puntos y se encuentra en el último lugar, después de perder sus tres partidos disputados. El equipo de Omar Arellano atraviesa un comienzo complicado de semestre: debutó con una derrota 3-1 como visitante frente a Antigua GFC, luego cayó 2-1 ante Municipal en casa y en la última jornada perdió 1-0 en su visita a Mixco. Los Leones llegan a Mazatenango con la urgencia de cortar la racha negativa y sumar sus primeros puntos en un partido importante para no empezar a quedar relegados en la clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Suchitepéquez vs Marquense de la jornada 4 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Suchitepéquez y Marquense será el domingo 16 de agosto a las 17:00 horas en el estadio Carlos Salazar Hijo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Suchitepéquez vs Marquense hoy

Marquense no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Suchitepéquez no tendrá disponible a Elmer Monroy, expulsado en el partido ante San Pedro. Se estima que Héctor Altamirano y Omar Arellano no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Suchitepéquez: Jussef Delgado; Dany Rodas, José Corena, Jorge Matul, Wilson Díaz, Nery Cifuentes; Esvin De León, Erick Rivera, Alejandro Galindo; Andrés Lezcano y Fabricio González. DT: Héctor Altamirano.

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Keyner Agustín, Fernando Escalante, Gerardo Gordillo, Marco Rodas; Arturo Ledesma, Josué Cano, David Chuc, Alexis Matta; Erick Sánchez y Luis García Bañuelos. DT: Omar Arellano.

Antecedentes y últimos resultados del Suchitepéquez vs Marquense en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Suchitepéquez y Marquense:

6 de mayo de 2018 | Marquense 2-1 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 8 de marzo de 2018 | Suchitepéquez 0-0 Marquense | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 5 de noviembre de 2017 | Marquense 2-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 3 de septiembre de 2017 | Suchitepéquez 3-1 Marquense | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 27 de abril de 2017 | Marquense 2-0 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2017

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