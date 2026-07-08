Mundial 2026: estos son todos los partidos de cuartos de final que van por televisión abierta en México

De los 104 partidos de la Copa del Mundo, solo 32 se podrán ver por televisión abierta, aquí te decimos cuáles son y los que se transmitirán por TV de paga

Estos son los partidos del Mundial 2026 que van por TV abierta | Claro Sports

El Mundial 2026 sigue su camino a la final y la emoción está a flor de piel. Del 11 de junio al 19 de julio, las mejores selecciones del mundo se enfrentarán en México, Estados Unidos y Canadá y, si todavía no sabes por dónde ver cada partido, aquí te traemos la lista día por día con los encuentros de los cuartos de final que se transmitirán por televisión abierta y los que estarán disponibles en televisión de paga.

Calendario de los cuartos de final del Mundial 2026: ¿Qué partidos van por televisión abierta?

Para los cuartos de final del Mundial solo dos partidos serán transmitidos por televisión abierta en México, mientras que el resto serán por la plataforma de streaming de ViX.

Jueves 9 de julio

Partido 97 | Cuartos | Francia vs Marruecos | Estadio Boston | 14:00 CDMX | Canal 5 y Azteca 7

Sábado 11 de julio

Partido 99 | Cuartos | Noruega vs Inglaterra | Estadio Miami | 15:00 CDMX | Canal 5 y Azteca 7

Mundial 2026: ¿Dónde ver los partidos de los cuartos de final en televisión abierta?

Los partidos del Mundial 2026 podrán seguirse en México a través de televisión abierta por las señales de Canal 5 y Azteca 7. Además, una amplia parte de los encuentros estará disponible mediante la plataforma de streaming ViX, que ofrecerá la cobertura del torneo.

Partidos que van por televisión de paga

De los partidos de cuartos de final, dos van en exclusiva por la plataforma de ViX en México:

Viernes 10 de julio

Partido 98 | Cuartos | España vs Bélgica | Estadio Los Angeles | 13:00 CDMX | ViX

Sábado 11 de julio

Partido 100 | Cuartos | Argentina vs Egipto / Suiza vs Colombia | Estadio Kansas City | 19:00 CDMX | ViX

El calendario del resto del Mundial

A la espera de que se definan los enfrentamientos de las siguientes rondas rumbo a la final del 19 de julio, este es el calendario del Mundial 2026 de los partidos restantes. Cabe recordar que habrá jornadas sin actividad, específicamente los días 12, 13, 16 y 17 de julio, antes de disputar las siguientes fases del torneo.

Martes 14 de julio

Partido 101 | Semifinal | Equipos por definir | Estadio Dallas | 12:00 CDMX

Miércoles 15 de julio

Partido 102 | Semifinal | Equipos por definir | Estadio Atlanta | 13:00 CDMX

Sábado 18 de julio

Partido 103 | Partido por el tercer lugar | Equipos por definir | Estadio Miami | 15:00 CDMX

Domingo 19 de julio

Partido 104 | Final | Equipos por definir | Estadio Nueva York Nueva Jersey | 13:00 CDMX

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