¿Cuántos años lleva Gianni Infantino como presidente de la FIFA y hasta cuándo termina su mandato?

Gianni Infantino terminará su actual mandato en 2027, pero los Estatutos de la FIFA le permiten buscar otro periodo.

Cuándo acaba el mandato de Gianni Infantino | Reuters

Con el Mundial de 2026 en marcha, el futuro de Gianni Infantino vuelve a colocarse dentro de la agenda del fútbol internacional. El dirigente encabeza la FIFA desde 2016 y todavía tiene un año por delante en su actual periodo presidencial.

Aunque ya suma tres procesos electorales al frente del organismo, Infantino podría extender su permanencia en el cargo. La normativa de la FIFA le permite presentarse nuevamente en 2027, debido a la forma en que se contabiliza su primer ciclo tras la salida de Sepp Blatter.

¿Cuándo inició el mandato de Gianni Infantino como presidente de la FIFA?

Giovanni Vincenzo Infantino fue elegido presidente de la FIFA el 26 de febrero de 2016, durante un Congreso extraordinario celebrado en Zúrich, Suiza. Su llegada se dio después de la salida de Sepp Blatter, quien dejó el cargo en medio del caso conocido como FIFA Gate, una investigación internacional relacionada con presuntos actos de corrupción dentro del organismo.

Antes de asumir la presidencia de la FIFA, Infantino se desempeñaba como secretario general de la UEFA. En ese momento, era uno de los colaboradores de Michel Platini, entonces presidente del organismo europeo. Infantino tomó el mando en una etapa en la que la FIFA buscaba recuperar confianza institucional, luego de que varios dirigentes fueran investigados por autoridades de Estados Unidos y Suiza por casos vinculados con derechos comerciales y de televisión.

¿Cuánto dura el mandato de un presidente de la FIFA y cuándo termina Infantino?

El mandato de un presidente de la FIFA tiene una duración de cuatro años. Infantino fue reelegido en 2019 durante el Congreso celebrado en París, donde participó como candidato único. En 2023 volvió a ser elegido, también sin oposición, con el respaldo de las 211 asociaciones miembro de la FIFA para el periodo 2023-2027.

Su actual presidencia concluirá en 2027, año en el que se celebrará un nuevo Congreso para definir quién encabezará el organismo durante los siguientes cuatro años. Aunque Infantino llegó a la presidencia en 2016, su primer ciclo no se considera un mandato completo, ya que terminó el periodo que correspondía a Sepp Blatter.

Esa interpretación forma parte de los Estatutos de la FIFA y abre la puerta para que pueda competir nuevamente en las elecciones de 2027 sin rebasar el límite permitido. Durante el Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver, Canadá, en abril de 2026, el dirigente confirmó que buscará la reelección para el periodo 2027-2031. En caso de ganar, ese ciclo sí sería considerado su tercer mandato completo y, bajo las reglas actuales, sería el último que podría ejercer sin una modificación aprobada por el Congreso de la FIFA.

¿Cómo se elige a un presidente de la FIFA y quiénes participan en la elección?

El presidente de la FIFA es elegido mediante votación en el Congreso del organismo. En el proceso participan las 211 federaciones nacionales afiliadas. Cada asociación cuenta con un voto, sin importar el tamaño del país, su peso deportivo o su capacidad económica. Con este sistema, todas las federaciones tienen la misma representación en la elección.

La próxima votación presidencial se realizará en el Congreso ordinario de 2027. Ahí se definirá si Infantino continúa al frente de la FIFA hasta 2031 o si el organismo inicia un nuevo ciclo con otro dirigente. Mientras llega ese proceso, Infantino seguirá al frente de la organización durante torneos como el Mundial de 2026, el Mundial de Clubes y parte de la planeación rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

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