¿Cuánto dinero ganó México en el Mundial 2026? El premio que recibió el Tri tras quedar noveno

La selección mexicana aseguró una importante recompensa económica gracias al nuevo esquema de premios aprobado por la FIFA

México terminó en noveno lugar del Mundial 2026 | Imago7

La participación de la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026 concluyó con una eliminación en los octavos de final ante Inglaterra, pero el desempeño del equipo de Javier Aguirre dejó un saldo positivo tanto en lo deportivo como en lo económico. Gracias al nuevo modelo de distribución de premios aprobado por la FIFA para esta edición, el Tricolor recibirá una de las bolsas más importantes de su historia por disputar un Mundial.

Antes del inicio del torneo, el Consejo de la FIFA aprobó en diciembre pasado una distribución récord de 727 millones de dólares entre las 48 selecciones participantes. De esa cifra, 655 millones de dólares fueron destinados directamente a premios deportivos, mientras que el resto corresponde a aportaciones para el desarrollo del fútbol y otros programas relacionados con la competición.

El organismo también confirmó que todas las federaciones clasificadas tendrían garantizado un apoyo económico para cubrir parte de los gastos de preparación rumbo al Mundial. Con ello, ninguna selección recibiría menos de 10.5 millones de dólares (al menos nueve por lo hecho en la cancha y 1.5 por los gastos de preparación), independientemente de su rendimiento en la cancha.

México fue uno de los equipos que logró superar esa cifra mínima. El conjunto nacional avanzó con paso perfecto en la fase de grupos tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, posteriormente eliminó a Ecuador en los dieciseisavos de final y finalmente cayó 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final en el Estadio Ciudad de México.

Aunque el torneo aún continúa para las selecciones clasificadas, la FIFA establece la clasificación definitiva de los equipos eliminados en cada ronda con base en su rendimiento acumulado. El principal criterio son los puntos obtenidos durante la competencia y, posteriormente, otros factores de desempate en caso de igualdad.

Con 12 puntos acumulados en cinco partidos, producto de cuatro victorias y una derrota, el Tricolor terminó como la mejor selección eliminada en los octavos de final, asegurando el noveno lugar de la Copa del Mundo 2026, por encima del resto de equipos que quedaron fuera en esa instancia.

¿Cuánto dinero ganó México por su participación en el Mundial 2026?

Al finalizar en el noveno puesto, México entra en el rango de selecciones ubicadas entre los lugares 9 y 16, categoría que, de acuerdo con el esquema oficial aprobado por la FIFA, recibe un premio de 15 millones de dólares. A esa cantidad se suma la aportación de 1.5 millones de dólares destinada a cubrir los gastos de preparación previos al torneo.

En consecuencia, la Federación Mexicana de Fútbol recibirá un total de 16.5 millones de dólares por la participación del Tricolor en la Copa del Mundo 2026. La cifra corresponde a 15 millones de dólares por el desempeño deportivo y 1.5 millones de dólares entregados a todas las federaciones participantes como apoyo para la preparación del certamen.

El Mundial de 2026 marcó un precedente en el reparto económico de la FIFA. El campeón obtendrá 50 millones de dólares, el subcampeón 33 millones, el tercer lugar 29 millones y el cuarto 27 millones. Los equipos que alcanzaron los cuartos de final tienen garantizados al menos 19 millones, mientras que las selecciones ubicadas entre el noveno y el decimosexto puesto, como México, obtendrán 15 millones de dólares, además del apoyo económico para su preparación.

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