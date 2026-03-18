Rating Colombia del 17 de marzo de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’ domina el escalafón
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el martes 17 de marzo.
- Rating Colombia del 16 de marzo de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’, líder absoluto
- Partido clave para Repetto: Santa Fe no puede fallar ante Cali
- ¿Es un torneo de veteranos? El promedio de edad de la Liga BetPlay 2026-I
El rating de la televisión colombiana sigue siendo contundentemente a favor de Caracol TV. Los colombianos siguen eligiendo las producciones de este canal por encima de otras de los canales nacionales. En Claro Sports les traemos todos los detalles del martes 17 de marzo.
Rating en Colombia del 17 de marzo de 2026, según CNC
- A Otro Nivel | Canal Caracol | 11,09 %
- Noticias Caracol PRM | 9,35 %
- Las de Siempre | Canal RCN | 5,95 %
- Noticias Caracol MD | 5,93 %
- La Casa de los Famosos | Canal RCN | 5,84 %
- Espacio Político: Partico Liberal | Canal RCN | 5,67 %
- La Rosa de Guadalupe parte 2 | Canal RCN | 5,38 %
- La Reina del Flow 3 | Canal Caracol | 5,13 %
- Espacio Político: Partido Conservador | Canal Caracol | 4,84 %
- Noticias RCN PRM | 4,82 %
Parrilla futbolera de este miércoles 18 de marzo del 2026:
- 10:30 p.m. | Sporting Braga vs Ferencvaros | Europa League.
- 12:45 p.m. | FC Barcelona vs Newcastle | Champions League.
- 3:00 p.m. | Bayern Múnich vs Atalanta | Champions League.
- 3:00 p.m. | Liverpool vs Galatasaray | Champions League.
- 3:00 p.m. | Tottenham vs Atlético de Madrid | Champions League.
- 4:10 p.m. | Deportivo Pasto vs Boyacá Chicó | Liga BetPlay.
- 5:00 p.m. | Palmeiras vs Botafogo | Brasileirao.
- 6:20 p.m. | Internacional de Bogotá vs Deportivo Pereira | Liga BetPlay.
- 7:30 p.m. | Atlético Bucaramanga vs Once Caldas | Liga BetPlay.
- 7:30 p.m. | Santos vs Internacional | Brasileirao.
- 7:30 p.m. | Vasco Da Gama vs Fluminense | Brasileirao.
- 8:30 p.m. | Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe | Liga BetPlay.
¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?
Normalmente, el rating estipulado por el Centro Nacional de Consultorías (CNC) se mide a través de porcentajes. Allí se toman los datos de millones de decodificadores en territorio nacional. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio consumido que el anterior.
- Rating Colombia: 16 de marzo
- Rating Colombia: 15 de marzo
- Rating Colombia: 14 de marzo
- Rating Colombia: 13 de marzo