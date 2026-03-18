Resultado MiLoto hoy, 17 de marzo de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports pueden informarse de los números ganadores para un nuevo sorteo del MiLoto en el territorio colombiano.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Nuevo sorteo de uno de los juegos de azar más populares en Colombia. MiLoto volvió a llevarse todos los reflectores de las loterías colombianas este martes 17 de marzo. En Claro Sports les traemos todos los números ganadores y detalles de un nuevo sorteo.

Resultado de MiLoto este martes, 17 de marzo de 2026

Números ganadores: 04 – 06 – 14 – 26 – 35.

04 – 06 – 14 – 26 – 35. Nuevo acumulado: $160 millones de pesos.

Resultado MiLoto del 17 de marzo | baloto.com

Así se juega MiLoto

La dinámica es bien sencilla y consiste en elegir cinco números entre el 1 y el 39 para realizar el tiquete de juego. Todas las personas que consigan dos o más aciertos ganarán algo. El premio mayor es un acumulado que va creciendo con cada ocasión en que no cae y le corresponde al jugador que consiga los cinco aciertos.

Procedimiento para cobrar los premios

El procedimiento para reclamar premios dependerá del monto a reclamar, pues la compañía define límites que pueden reclamarse en cualquier punto de venta. No obstante, la idea es garantizar siempre la seguridad del ganador, así que premios de altas sumas de dinero pueden implicar procesos adicionales como reunir documentación o asistir a una oficina especializada.

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