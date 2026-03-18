Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 17 de marzo de 2026
En Claro Sports pueden enterarse de todos los números ganadores de las loterías y chances para el martes 17 de marzo.
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Los juegos del azar siguen haciendo de las suyas. Los colombianos continúan despertando cada mañana con la ilusión y emoción de que la suerte les sonría con un par de millones de pesos en sus bolsillos. En Claro Sports les contamos todos los detalles de los sorteos del martes 17 de marzo.
Lotería de Cruz Roja
- Sorteo: 3145.
- Premio mayor: 10.000 millones de pesos.
- Número: 2622.
- Serie: 307.
Lotería del Huila
- Sorteo: 4747.
- Premio mayor: 2.000 millones de pesos.
- Número: 1503.
- Serie: 144.
Resultados de chances, martes 17 de marzo:
- Dorado: Mañana 5074 – La 5ta 4 – Tarde 8123 – La 5ta 2
- Culona: Día 9996 – Noche 1621
- Astro Sol: 1796 – Signo Piscis
- Astro Luna: 9472 – Signo Capricornio
- Pijao de Oro: 5705 – La 5ta 7
- Paisita: Día 4136 – La 5ta 4 – Noche 6076
- Chontico: Día 7466 – La 5ta 0 – Noche 0215 – La 5ta 6
- Cafeterito: Tarde 1759 – La 5ta 9 – Noche 9156 La 5ta 7
- Sinuano: Día 6672 – La 5ta 2 – Noche 1729 – La 5ta 6
- Cash Three: Día 036 – Noche 815
- Play Four: Día 3292 – Noche 6322
- Samán: Día 4632
- Caribeña: Día 1267 – La 5ta 2 – Noche 3252 – La 5ta 9
- Motilón: Tarde 4675 – La 5ta 0 – Noche 1256 – La 5ta 4
- Fantástica: Día 2812 – La 5ta 4 – Noche 1777 – La 5ta 3
- Antioqueñita: Día 4083 – La 5ta 6 – Tarde 7337 – La 5ta 8
- Win 4: 8102
- Evening: 0666
¿Qué hacer si se gana un premio?
La manera más apropiada de actuar al ganar un premio sería guardar bien el tiquete de compra y proceder a consultar las condiciones específicas plasmadas en los reglamentos de la compañía organizadora. Esta información puede estar en el mismo tiquete o en el sitio web oficial.
Allí se indicarán los pasos concretos a seguir, dependiendo de la cantidad de dinero en la que consista el premio. Es posible que este se pueda reclamar en cualquier punto de venta si no supera los límites indicados por la empresa o que la persona deba reunir una documentación e ir a una oficina especializada para realizar el cobro.