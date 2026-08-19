Alan David Picasso olvida el revés ante Inoue e inicia su camino en el peso pluma de la mano del Canelo Team

El mexicano volverá al cuadrilátero después de la derrota ante el japones Naoya Inoue y será encaminado por Eddy Reynoso y el Canelo Team

Por Juan Carlos Castellanos

Alan David Picasso subirá al ring tras ocho meses de ausencia y este 29 agosto, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, enfrentará al colombiano, Maicol Rincón, por el campeonato plata del Consejo Mundial de Boxeo, en la división del peso pluma, en lo que será una nueva categoría para el pugilista capitalino.

La caída de Picasso ante Naoya Inoue, tras intentar el título supergallo verde y oro, no detiene la aspiración del becario de Ring Telmex de tener un cinturón, aunque en su radar, sigue el ‘Monstruo’ japonés.

“Sí, por supuesto esa mancha quiero quitarla de mi carrera algún día y espero que se me dé la oportunidad de tener la revancha. Ya voy a subir a peso pluma, no sé si él vaya a subir pronto, pero la idea es yo ganar este campeonato mundial plata para esta próxima pelea y tener la oportunidad por ir por el mundial absoluto contra Bruce Carrington“, declaró Picasso el martes.

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Inoue siendo uno de los objetivos, pero no el principal para el pugilista. “Si en un futuro nos depara para pelear de nuevo con Inoue, pues yo estaría encantado“.

La primera pelea de Picasso en el Canelo Team

Será la primera pelea de Picasso bajo las ordenes de Eddy Reynoso, entenador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El ‘Rey David’ señalo que Reynoso, pese a tener un grupo nutrido de peleadores en su establo como Jaime Mungía, Marco Verde, Frank Sánckez y el mismo Canelo, le otorga atención a cada pugilista.

“Eddy es muy responsable en ese sentido y muy respetuoso del tiempo de cada uno de nosotros. Nos cita en diferentes horarios ósea a veces entrenamos todos juntos para tener esa sensación de que estamos todos unidos, pero la mayoría del tiempo estamos en nuestro horario. Eddy nos pone atención a cada uno en su momento, supongo que termina cansadísimo, porque el hecho de estar con cuatro o cinco peleadores, cada quien en su horario, ha de ser sumamente cansado, pero muy afortunado que Eddy siempre este con nosotros y siempre nos presta la atención que necesitamos“.

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