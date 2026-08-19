Said Cisneros y Juan José Prieto, los dos mexicanos que competirán en el Tour de l’Avenir 2026

Dos pedalistas aztecas estarán en una de las carreras más emblemáticas para los menores de 23 años

Este jueves dará inicio la edición 62 del Tour de l’Avenir, conocido también como el Tour de Francia para los jóvenes menores de 23 años, que finalizará el miércoles 26 de agosto. Serán 926 kilómetros de recorrido divididos en siete etapas, con inicio en la histórica Normandia y meta en la cima del Col delle Finestre en Turín, Italia.

El formato de este año supone un cambio significativo en cuanto a la participación, que ahora está abierta a equipos en desarrollo. Esta vez no habrá equipo representativo de México, pero sí presencia de corredores aztecas como el prometedor pedalista surgido del AR Monex, Said Cisneros, del equipo Soudal, y Juan José Prieto del equipo de Centro Mundial de Ciclismo de la UCI, que el año pasado llegó a vestir el jersey de líder de montaña de la prueba y que recientemente se coronó en el Panamericano sub 23 en Colombia.

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El Tour de Porvenir es considerado la antesala del Tour de Francia para las futuras estrellas del ciclismo mundial. El año pasado la prueba fue ganada por el francés, Paul Seixas, una de las actuales grandes figuras de este deporte.

El Tour de l’Avenir, la carrera que catapultó a Isaac del Toro

Precisamente en esta importante competencia, se dio a conocer al mundo el nombre del gran talento de Ensenada, Baja California, Isaac del Toro, vencedor en la edición de 2023 del Tour de l’Avenir.

Los ganadores del Tour de l’Avenir, que fue creado en 1961, han ganado 16 carreras del Tour de Francia. Por mencionar algunos están, el norteamericano Greg Lemond, el español Miguel Induraín, el francés Laurent Fignon, los colombianos Nairo Quintana y Egan Bernal, así como el actual número uno del mundo, Tadej Pogacar, que se coronó en 2018.

Ganadores históricos del Tour de l’Avenir

1982 | Greg Lemond (Estados Unidos)

1986 | Miguel Induraín (España)

1988 | Laurent Fignon (Francia)

2010 | Nairo Quintana (Colombia)

2017 | Egan Bernal (Colombia)

2018 | Tadej Pogacar (Eslovenia)

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