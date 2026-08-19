¡Cancelo explota en el Gamper! Barcelona lo deja fuera de la presentación y así reaccionó el portugués

Rodri recibió una de las mayores ovaciones del Camp Nou durante la presentación azulgrana, mientras Cancelo tuvo que abandonar el túnel por un trámite pendiente

El enojo de Cancelo en el Gamper | Jose Hernandez Anadolu via AFP

Joao Cancelo vivió un momento de tensión durante el Trofeo Joan Gamper. El lateral portugués estaba preparado para salir al césped del Spotify Camp Nou junto al resto de la plantilla del Barcelona, pero un problema administrativo impidió que su nombre fuera anunciado por la megafonía, situación que provocó su visible molestia antes del partido contra el Al Ahly.

Cancelo incluso se encontraba vestido con el uniforme oficial y el dorsal número 2, listo para participar en el protocolo previo al encuentro. Sin embargo, cuando esperaba en el túnel junto a sus compañeros recibió la indicación de que no podía salir debido a que su incorporación todavía no había sido formalizada por cuestiones burocráticas.

🚨 João Cancelo was FURIOUS after being told at the last minute that he would NOT be presented at the Camp Nou during tonight’s Gamper Trophy. 😳



He had even brought along his shirt with his name and number on the back, expecting to be unveiled. pic.twitter.com/ATfNe7YeyW — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 19, 2026

El portugués no ocultó su enojo ante una situación que también generó desconcierto entre algunos futbolistas del Barcelona. Cancelo terminó regresando al vestidor para quitarse el uniforme y posteriormente apareció en las gradas con ropa de calle, desde donde siguió el encuentro.

Rodri recibe una ovación en su presentación con el Barcelona

El contraste se produjo minutos antes sobre el terreno de juego. Rodrigo Hernández fue uno de los futbolistas más ovacionados por la afición azulgrana durante la presentación de la plantilla, apenas un día después de que se anunciara oficialmente su incorporación al club.

Junto a Rodri también fueron presentados fichajes como Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu, además de futbolistas de la plantilla como los capitanes Eric, Pedri y Raphinha. Cancelo, pese a encontrarse en el estadio y haber participado previamente en algunos actos sobre el césped, quedó fuera del momento reservado para anunciar a los jugadores.

Más tarde, el portugués fue visto sentado en primera fila junto a Rodri, ya con una actitud más tranquila mientras observaba el partido. Horas antes ambos habían coincidido sobre el terreno de juego vestidos con la ropa casual del club, en un reencuentro entre dos jugadores que compartieron vestidor en el Manchester City.

¿Por qué Joao Cancelo no fue presentado por el Barcelona?

La ausencia de Cancelo no respondió a una decisión deportiva. Asuntos burocráticos retrasaron la oficialización de su fichaje, por lo que el Barcelona no podía presentarlo todavía como integrante definitivo de la plantilla pese a que el futbolista ya se encuentra trabajando bajo las órdenes de Hansi Flick.

El lateral, de 32 años, llegó a Barcelona después de desligarse del Al Hilal y comenzó a entrenarse con el grupo desde el martes. La expectativa es que los trámites pendientes queden resueltos este jueves y pueda anunciarse su incorporación hasta 2029, lo que pondría fin al episodio vivido durante el Gamper.

Mientras la situación contractual de Cancelo concentró parte de la atención fuera de la cancha, Barcelona cerró su pretemporada con un triunfo 2-1 ante el Al Ahly. Ahora el conjunto de Hansi Flick se prepara para continuar su calendario oficial frente al Elche, mientras espera resolver la documentación que permita integrar formalmente al portugués.

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