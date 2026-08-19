La figura de Xelajú MC que estalla contra su afición: “Las ratas son las primeras en huir”

El resultado en la Copa Centroamericana dejó a los Superchivos con posibilidades matemáticas de avanzar a los cuartos de final.

Xelajú MC sueña con avanzar a la próxima fase | X: @Xelaju_Oficial

Xelajú MC consiguió una victoria que le permitió mantener sus posibilidades de avanzar en la Copa Centroamericana 2026. El conjunto quetzalteco derrotó 2-0 a Diriangén por la cuarta jornada, pero el resultado no evitó el malestar de un grupo de aficionados que expresó su descontento durante el encuentro.

Después del partido, José “Chucho” López habló sobre la reacción de los seguidores y cuestionó los insultos recibidos por el plantel. El mediocampista consideró que el equipo merece respaldo por el recorrido que ha tenido durante los últimos meses y aseguró que el grupo mantiene la unión de cara al cierre de la competencia.

“A mí me sorprendió la actitud de la afición, porque venimos de una final nacional, luego de hacerlo a nivel Centroamericano, en Costa Rica hasta nos aplaudieron por lo que hicimos y acá nuestra gente nos esté insultando, pero nosotros estamos unidos, el grupo está fuerte y firme, lo vamos a hacer por nosotros y nuestras familias”, comenzó diciendo.

El futbolista también aseguró que el plantel continuará compitiendo pese a las críticas y destacó a quienes sí han acompañado al equipo durante este proceso. López dejó claro que Xelajú todavía tiene un objetivo por alcanzar en el torneo internacional y que buscarán aprovechar su última oportunidad.

“También lo haremos por un sector que nos apoyó, porque siempre que un barco se está hundiendo las ratas son las primeras en huir, nosotros no nos vamos a rendir, vamos a lugar hasta el final. Estamos vivos, llegamos con opciones al último partido e intentar aprovechar la localía”, añadió.

Respecto al triunfo sobre Diriangén, el volante valoró los tres puntos obtenidos en el Estadio Cementos Progreso. El resultado dejó a los Superchivos con posibilidades matemáticas de avanzar a los cuartos de final, por lo que deberán definir su clasificación en la última jornada.

“Felices porque nos merecíamos esta victoria, no iba a ser fácil porque Diriangén también se jugaba lo suyo, matemáticamente seguimos con posibilidades y vamos a pelearla hasta el final para lograrlo”.

López también recordó el desempeño de Xelajú durante la temporada anterior, cuando el equipo estuvo cerca de conseguir un nuevo título. Ahora, el objetivo inmediato pasa por alcanzar la siguiente ronda de la Copa Centroamericana y cerrar de la mejor manera su participación.

“Sabemos que el año pasado hicimos un buen torneo, nos quedamos a un paso de coronar, ahora estamos enfocados en clasificar, no será fácil, pero este equipo no baja los brazos, lucha hasta el final y vamos a intentarlo hasta donde se pueda”, concluyó.

Las declaraciones de López llegaron después de una jornada en la que Xelajú volvió a sumar en el certamen regional. El mediocampista no fue el único jugador que habló sobre el ambiente alrededor del equipo, ya que Jorge Aparicio también manifestó su preocupación por la relación con los aficionados y afirmó que el plantel siente que está solo en determinados momentos.

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