Rodrigo Contreras, a punto de renovar con Millonarios: “Mi representante ya llegó”

El delantero detalló que el asunto se resolverá en los próximos días y afirmó que quiere quedarse en el Embajador.

Rodrigo Contreras celebra con Millonarios. – Vizzor Image.

Si hay un jugador que ha tomado una especial relevancia para el proyecto de Millonarios en los meses recientes es Rodrigo Contreras. El delantero argentino llegó a principios de 2026 al club Embajador y se consolidó rápidamente como una de las principales cartas en ataque para un equipo que viene recuperando el nivel después de dos semestres muy flojos.

Como llegó cedido por Antofagasta de Chile y su préstamo expira en diciembre, una de las prioridades es cerrar la opción de adquisición de derechos que se pactó en el trato. Por varias semanas, la opinión pública ha estado pendiente de cómo avanza la operación y todo apunta a que se resolverá en los próximos días. El mismo goleador detalló que el asunto se cerrará en el transcurso de la próxima semana.

En diálogo con Medio Tiempo de Win Sports, Contreras declaró que su agente arribó a Colombia y estará en conversaciones con la institución albiazul con miras a alcanzar un acuerdo: “Mi representante llegó al país ayer. Creo que esta semana se juntará con el club y que se pueda avanzar para estar tranquilo y pensar en lo que va a ser mi futuro con Millonarios“.

Además, confirmó su deseo se continuar: “Yo estoy muy feliz acá. Tuve un semestre muy bueno y hubo muchas opciones de salir, pero yo estoy en un lugar donde me siento cómodo y feliz. La gente me ha dado mucho cariño. Es muy difícil tener todo el impacto que tuve en tampoco tiempo. Soy un agradecido y estoy contento en Millonarios. Ojalá que sea por mucho tiempo, que pueda seguir representando a este equipo de la mejor manera y ayudar a conseguir grandes cosas”.

Desde la llegada de Fabián Bustos a la dirección técnica del Embajador, Contreras ha sido pieza fundamental en los esquemas presentados por el estratega. Si bien los extremos han perdido cierto protagonismo, viene jugando principalmente junto a Leonardo Castro como una dupla de centrodelanteros que se alterna para ocupar espacios en el área y salir a hacer juego asociativo.

Más allá de la gran capacidad de definición, una de las cualidades más alabadas del tucumano por la opinión pública es la combatividad que muestra para luchar pelotas divididas y aportar en la recuperación. Todo eso sumado fue lo que le permitió anotar aquel gol de larga distancia en Medellín frente a Atlético Nacional en la serie a partido único por la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

La respuesta a esa pregunta está en el aire. Se suponía que Millonarios iba a regresar a la competencia este viernes, cuando enfrentara a Barranquilla en la ida de los octavos de final de la Copa Colombia 2026. No obstante, el devastador terremoto que sufrió Colombia el pasado lunes ha postergado todo el calendario. Los encuentros frente a Independiente Medellín y Deportivo Cali por Liga también fueron postergados.

En cuanto al tema humanitario para afrontar el desastre que dejó el evento sísmico, el club Embajador se encuentra realizando labores para recoger donaciones y enviar a las zonas más afectadas. En las tres jornadas que se alcanzaron a jugar, el equipo bogotano perdió en su estreno y consiguió dos triunfos con los que espera adelantar el camino hacia la clasificación.

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