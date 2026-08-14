¡Lindo gesto! Jugadores del Galatasaray lucen camiseta en honor a las víctimas del terremoto en Colombia

El homenaje fue liderado por el zaguero colombiano Dávinson Sánchez. El gesto está siendo aplaudido por todo el país en redes sociales.

Jugadores del Galatasaray a Colombia/Arife Karakum/ Anadolu vía AFP.

Colombia no se ha quedado atrás para sumar esfuerzos con los damnificados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en zonas como el Eje Cafetero, Valle del Cauca y el Chocó. El resto de ciudades han sumado esfuerzos para enviar donaciones para las personas afectadas y mitigar este impase.

Países como México y El Salvador también han enviado aviones cargados de alimentos no perecederos, en una muestra de fraternidad con la población colombiana, aquella que tanto lo necesita en estos duros momentos. Algo que todo el país les ha agradecido con muestras de cariño, comentarios y publicaciones en redes sociales.

Como suele suceder en estos casos, el mundo y el deporte no se han quedado atrás para enviar también su mensaje de solidaridad para los afectados y los familiares que han perdido a un ser querido. En esta oportunidad el Galatasaray en la previa del duelo ante Çorum FK, por la jornada 1 de la Super Liga de Turquía salió a calentar con una camiseta en honor a las pérdidas humanas que ha dejado el terremoto.

“Nuestro equipo salió a calentar con camisetas preparadas en memoria de las víctimas del devastador terremoto ocurrido en Colombia”, publicó el equipo turco en todas sus redes sociales. Claramente la iniciativa fue liderada por Dávinson Sánchez, el defensa central ‘cafetero’ lució con agrado la remera en honor a su país.

📸 Takımımız ısınmaya, Kolombiya'da meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına hazırlanan tişörtlerle çıktı. #GSvÇFK pic.twitter.com/BwY3m3GylH — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 14, 2026

A fin de cuentas Galatasaray pudo salvar un punto en casa y ante su gente, con doblete para el cuadro local del nigeriano Víctor Osimhen, por su parte para el Çorum FK marcaron el griego Alexandros Kyziridis y el venezolano Jesús Andrés Ramírez. De esta forma ‘Los Leones’ comienzan con 1 punto la disputa de la Superliga de Turquía.

En el calendario uno de los equipos más importantes de este país debe enfrentar: al Erzurumspor FK este viernes 21 de agosto en condición de visitante y volverá a ser local contra el Göztepe el 29 del mes en curso nuevamente en casa y ante su gente, en dichos partidos buscará la primera victoria de la temporada 2026/27.

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