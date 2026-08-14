Sporting sobrevive al intento de remontada del Vitória y logra su primer triunfo de la temporada

Los Leones se fueron al descanso con ventaja de 3-0, pero recibieron dos goles en el complemento y terminaron sufriendo en casa

El Sporting consiguió su primera victoria de la temporada en la Primeira Liga después de imponerse 3-2 al Vitória de Guimaraes, en un partido que parecía resuelto desde el primer tiempo, pero que terminó convirtiéndose en otro aviso para el conjunto de Rui Borges. Los locales llegaron a tener tres goles de ventaja y nuevamente sufrieron para cerrar el encuentro.

La historia comenzó con un Sporting agresivo, dispuesto a dejar atrás el empate de la primera jornada, cuando permitió que el Estrela da Amadora regresara de un 2-0 para rescatar la igualdad. Apenas al minuto 9, Flávio Gonçalves abrió el marcador con una definición dentro del área que terminó junto al poste derecho.

El dominio local se reflejó también en la posesión y rápidamente llegó el segundo golpe. Al 22’, Fotis Ioannidis quedó mano a mano con el guardameta después de una jugada de lujo por parte de Geny Catamo, y un control magistral. El griego definió con potencia para colocar el 2-0, mientras el equipo visitante intentaba resistir mediante posesiones largas sin conseguir profundidad.

Los Albiverdes mantuvieron la presión y antes del descanso apareció Sergi Altimira para firmar el 3-0. Al minuto 41, el mediocampista recibió con espacio y sacó un potente disparo desde fuera del área que se incrustó junto al poste derecho, dejando el encuentro aparentemente sentenciado antes de llegar al medio tiempo.

Vitória reaccionó con tres modificaciones para comenzar el complemento y consiguió cambiar completamente el desarrollo. El equipo visitante comenzó a tener mayor presencia en campo rival, mientras la escuadra local redujo el ritmo y volvió a mostrar dificultades para administrar una ventaja cómoda, un problema que ya había aparecido en su presentación de la temporada.

La remontada comenzó al minuto 66, cuando Samu recibió un pase y disparó sin dudar para colocar el balón en la esquina inferior izquierda. Apenas tres minutos después llegó el 3-2: Alioune Ndoye apareció sin marca dentro del área y conectó de cabeza un centro para dejar al Vitória a solamente un gol del empate.

El escenario recordó inevitablemente lo sucedido ante Estrela da Amadora. Sporting había desperdiciado una diferencia de dos goles en aquel encuentro y ahora veía cómo una ventaja de tres quedaba reducida a la mínima expresión. Los Conquistadores estuvieron cerca de completar la reacción, con un disparo de Gustavo desde la frontal que pasó apenas por encima del travesaño al minuto 76.

Los minutos finales encontraron a los visitantes controlando largos periodos de posesión y buscando un último espacio, mientras el equipo de casa trataba de bajar el ritmo y alejar el peligro. La defensa local resistió los seis minutos de compensación y consiguió evitar una segunda remontada consecutiva para finalmente asegurar los tres puntos.

El resultado también prolongó el dominio del cuadro capitalino sobre el Vitória de Guimarães en Lisboa. Los Leones han ganado sus últimos 10 partidos de liga como locales frente al conjunto de Guimarães y mantienen una racha que se extiende desde 2010 sin perder en casa ante este rival dentro del campeonato portugués. Para los Conquistadores, en cambio, el 3-2 representa su segunda derrota consecutiva en este inicio de temporada.

La actividad de la liga portuguesa continuará este sábado con la visita del Porto al Rio Ave, partido disponible a través de la multiplataforma de Claro Sports. Sporting volverá a jugar como local en la jornada 3 cuando reciba al Alverca, mientras que el Vitória de Guimarães buscará reaccionar en su próximo compromiso frente al Nacional.

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