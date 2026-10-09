El rey del gol en Brasil: Kevin Viveros domina el Brasileirao

El delantero colombiano de 26 años, Kevin Viveros, se reportó con gol en el empate entre Athletico Paranaense y Atlético Mineiro.

Kevin Viveros celebrando | Foto por MAURICIO DE SOUZA / AGIF / AGIF VIA AFP

Jornada número 29 del Brasileirao y un auténtico partidazo se llevó a cabo en el Arena da Baixada. Athletico Paranaense recibió en su casa al Atlético Mineiro. Después de 90 minutos más que apasionante el partido cerró en empate a dos goles. No obstante, el delantero colombiano Kevin Viveros fue gran protagonista.

Ahora bien, Kevin Viveros no fue el único colombiano que brilló en este encuentro. Pues, Kerwin Vargas fue el elegido para abrir el marcador a favor del local al minuto ocho. Sin embargo, antes de la primera media hora de partido Bernard puso en tablas el marcador.

Hasta el final del encuentro llegaron las demás anotaciones. Kevin Viveros insistió, persistió y nunca desistió de hacer la presión alta que lo caracteriza y en un rebote terminó mandando el balón al fondo de la red. Y cuando todo parecía que sería victoria del Athletico Paranaense, Lyanco sentenció la repartición de puntos entre ambas escuadras.

Así le fue a Kevin Viveros ante Atlético Mineiro

Kevin Viveros fue titular y disputó la totalidad del partido entre Athletico Paranaense y Atlético Mineiro por la fecha 29 del Brasileirao. El delantero de la Selección Colombia sigue siendo una de las figuras más importante de su equipo. De hecho, su olfato goleador y desconfianza de cualquier situación lo llevo a anotar el primer gol de su club en este encuentro

🇨🇴⚽️ GOL DE KEVIN VIVEROS El delantero de 26 años anotó el segundo gol de #Paranaense ante #AtleticoMineiro 19ª anotación en #Brasileirão https://t.co/0fEBVKlC06 — Nicolás Cadena (@nicocadena_) October 9, 2026

Un gol, dos remates, 12 de 14 pases acertados, dos pases claves, 100 % de efectividad en sus pases largos, tres recuperaciones y cuatro de ocho duelos ganados, fueron los números de Kevin Viveros. Datos y estadísticas que lo posicionaron como el tercer jugador con mejor calificación de su elenco.

Con esta nueva anotación, Kevin Viveros llegó a diecinueve tantos en el Brasileirao. Una suma que lo posicionado como el máximo goleador del fútbol de Brasil con tres goles de diferencia. El segundo máximo artillero es Pedro de Flamengo con 16 tantos. Eso sí, lo del colombiano es de destacar teniendo en cuenta que no hace parte de un equipo tradicional del balompié ‘carioca’.

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