¿Tienes poco más de 1000 millones de dólares? El Everton busca nuevo dueño

Friedkin Group anunció que el Everton está a la venta, sin embargo los interesados deberán presentar un plan deportivo que convenza a los dueños actuales

El Everton está a la venta | Reuters

El Everton de la Premier League se encuentra a la venta con una valoración que supera los 1,000 millones de dólares. Pese a que la información surgió este 9 de octubre, a raíz de una filtración periodística, Friedkin Group confirmó más tarde que busca inversionistas interesados, siempre y cuando presenten un plan financiero que convenza a los actuales dueños de traspasar las acciones del club.

Friedkin Group adquirió el 94.1 por ciento de las acciones de Farhad Moshiri en diciembre de 2024 y, casi dos años después, la idea será traspasar una parte o la totalidad de las acciones a algún otro inversor interesado. Aunque no hay información oficial sobre la situación financiera del equipo, los últimos reportes periodísticos indican que, aparentemente, la institución habría reducido sus pérdidas fiscales a solo 11,374 millones de dólares, en comparación con los 66,130 millones que registraba previamente.

“El Grupo Friedkin está explorando nuevas opciones de inversión para el Everton Football Club, incluida la posible venta de una participación mayoritaria. Cuando TFG se hizo cargo del Everton, el club se enfrentó a una importante incertidumbre financiera y a desafíos tanto dentro como fuera del terreno de juego. La prioridad inmediata fue brindar la estabilidad, la inversión y el apoyo necesarios para asegurar el futuro del club, incluyendo la finalización del tan esperado estadio para sus merecidos seguidores”, señala una parte del comunicado de prensa.

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TFG adquirió el club tras una gestión de Farhad Moshiri que puso al equipo de la Premier League al borde de la quiebra. Sin embargo, la situación no ha sido fácil, debido a que la construcción del Hill Dickinson Stadium puso las cuentas del Everton bajo una fuerte presión durante este período.

“Ahora que esta base está bien establecida, es el momento idóneo para considerar el próximo capítulo del Everton. Solo consideraremos el interés de aquellas partes que, a nuestro juicio, sean las adecuadas para llevar al club hacia adelante y consolidar el impulso alcanzado. Durante todo este proceso, el enfoque de TFG seguirá siendo el mismo. Apoyaremos al club en todo lo necesario para lograr el éxito en el terreno de juego y continuaremos nuestros esfuerzos para generar un impacto positivo en las comunidades a las que sirve el club. TFG y el club no harán más comentarios mientras duren estos trabajos”, señaló el grupo.

La información surgió a raíz de una publicación de The Athletic. Posteriormente, los propietarios confirmaron su intención de vender una parte o la totalidad de su participación en el Everton. El grupo con sede en Texas se encuentra analizando opciones para concretar la operación.

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Algunos analistas en el Reino Unido señalan que la decisión podría estar ligada estrechamente a las regulaciones sobre multipropiedad que existen en el fútbol europeo. Friedkin Group también es propietario de la AS Roma, en Italia, y del AS Cannes, en Francia. Las reglas de la UEFA prohíben que dos clubes bajo un mismo control compitan en las mismas competiciones europeas, como la Champions League y la Europa League. Sin embargo, el grupo financiero no ha emitido declaraciones al respecto.