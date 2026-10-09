El pedido a Néstor Lorenzo funciona: Sporting CP vence a Braga con gol de Luis Javier Suárez

El artillero samario se reportó también con un gol en la fecha FIFA de septiembre y octubre, lo hizo ante México.

Luis Suarez con Sporting CP/ REUTERS/Rodrigo Antunes.

Después de lo que fue el parón por fecha FIFA de septiembre y octubre, los futbolistas colombianos regresaron a sus respectivos clubes. La ‘Tricolor’ pasó raspando la calificación de esta ventaja de juegos tras empatar 1-1 contra México, caer 1-0 contra Paraguay y vencer en la última presentación a Perú en Florida, Estados Unidos.

Uno de los anotadores del combinado nacional en esta fecha de selecciones, fue Luis Javier Suárez, el samario se reportó con el 1-0 de Colombia sobre México en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, a pesar de no haber convertido goles en el pasado Mundial, el artillero dice presente en lo que se refiere a este nuevo proceso de la ‘Tricolor’.

En medio de la concentración liderada por Néstor Lorenzo, se pudo conocer que varios clubes le solicitaron al estratega argentino que ciertos jugadores no tuvieron tantos minutos o inclusive que fueran desconvocados para el último compromiso ante Perú en la casa del Inter Miami y uno de ellos fue Luis Javier Suárez, su club quería que estuviera en las mejores condiciones para el juego de este viernes 9 de octubre ante Braga.

Pues bien, la solicitud del Sporting CP se vio respaldada en este compromiso, ya que el goleador colombiano se reportó con uno de los goles de la victoria del club 1-3 ante Braga. A pesar de comenzar perdiendo la contienda en condición de visitante en el Estadio Municipal, ‘Los Leones’ sacaron la casta y remontaron la contienda para sumar 3 puntos importantes.

El partido comenzaba complicado para la visita, ya que el arquero Rui Silva encajaba el gol en propia puerta para el 1-0 parcial. Sin embargo faltaba la magia del colombiano. Tras un gran centro de Néstor Irakunda, apareció Luis Javier Suárez con un testarazo (66) e igualar las acciones en Portugal.

Finalmente el compromiso quedó a favor del Sporting CP 1-3 sobre Braga, tras el autogol de Bernardo y 1 gol más de Rodrigo Zalazar. Con dicho resultado el equipo de Luis Javier Suárez se mantiene en la parte alta de la tabla de la Primeira Liga de Portugal, parcialmente es segundo con 18 puntos y 8 presentaciones; Porto es primer con 21 unidades y 1 partido menos.

Lea también: