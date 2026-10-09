Sporting remonta al Braga en un partido marcado por dos autogoles y escala al segundo lugar de la Liga de Portugal

Los Leones remontaron al Braga en un duelo con dos autogoles y llegaron a 18 puntos en el segundo lugar del campeonato luso

El Sporting de Lisboa consiguió una importante victoria de 3-1 sobre el Sporting Braga en el Estadio Municipal de Braga, en un encuentro correspondiente a la jornada 8 de la Liga Portugal 2026-27. Los Leones tuvieron que venir de atrás después de una primera mitad complicada y terminaron imponiéndose en un partido marcado por dos autogoles, uno para cada equipo.

Con este resultado, el Sporting llegó a 18 puntos y escaló al segundo lugar de la clasificación, mientras que el Braga sufrió su segunda derrota de la temporada y se quedó con 11 unidades. Luis Suárez, un autogol de Bernardo Fontes y Rodrigo Zalazar fueron los protagonistas de la remontada visitante, después de que un tanto en propia puerta de Rui Silva adelantara a los locales.

Rui Silva marca en propia puerta y Braga se adelanta antes del descanso

El partido comenzó con mucha intensidad en el mediocampo y pocas oportunidades claras. El Braga intentó imponer condiciones en casa mediante las llegadas de Ricardo Horta y Pau Víctor, mientras que el Sporting respondió con la velocidad de Geny Catamo y Nestory Irankunda. Al minuto 19, Georgios Vagiannidis encontró espacio para llegar hasta línea de fondo, aunque su disparo fue detenido por Bernardo Fontes.

La primera gran ocasión de los visitantes llegó al minuto 24, cuando Geny Catamo desbordó por la banda y envió un centro peligroso que terminó estrellándose en el travesaño después de un desvío defensivo. Irankunda recuperó el balón, pero en lugar de buscar el remate intentó asistir a un compañero y la oportunidad se perdió.

El Braga respondió y estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 37. Gabriel Silva superó a Iván Fresneda y quedó frente al portero Rui Silva, pero el defensor español logró recuperarse para realizar una barrida decisiva que evitó la anotación cuando el atacante se preparaba para definir.

Sin embargo, la resistencia visitante terminó al minuto 41. Denis Huseinbasic sacó un disparo raso desde fuera del área que terminó rebotando en la espalda de Rui Silva antes de ingresar a la portería para el 1-0 del Braga. El autogol provocó la frustración de los aficionados del Sporting, quienes exigieron una reacción de su equipo antes del descanso.

Luis Suárez inicia la remontada y Rodrigo Zalazar sentencia ante su antiguo equipo

La segunda mitad comenzó con oportunidades para ambos conjuntos. Pau Víctor estuvo cerca de ampliar la ventaja al minuto 47, mientras que Ricardo Horta reclamó un posible penalti dos minutos después, aunque el árbitro João Pinheiro mantuvo su decisión de dejar continuar el juego tras la revisión del VAR. Geny Catamo respondió con un disparo cruzado al minuto 51, pero el balón salió desviado.

El Braga volvió a generar peligro al 53′, cuando Pau Víctor desperdició una oportunidad frente a Rui Silva y, posteriormente, Gabriel Silva encontró la intervención de Gonçalo Inácio cuando tenía la portería abierta. Ante estas dificultades, Rui Borges decidió modificar su ataque al minuto 58 con los ingresos de Luis Suárez, Rodrigo Zalazar y Maxi Araújo, movimientos que terminaron cambiando el rumbo del encuentro.

La reacción del Sporting llegó al minuto 66. Luis Suárez aprovechó un servicio de Nestory Irankunda para conectar un potente remate de cabeza y colocar el 1-1. La anotación levantó el ánimo de los visitantes y abrió el camino para una remontada que se completaría apenas cinco minutos después.

Al minuto 71, Bernardo Fontes terminó enviando el balón a su propia portería para establecer el 1-2, en una jugada desafortunada para el guardameta del Braga. El segundo autogol del encuentro terminó por cambiar el panorama de un partido que los locales habían controlado durante buena parte de la primera mitad.

Con el marcador en contra, el Braga adelantó sus líneas en busca del empate, pero dejó espacios que el Sporting aprovechó al minuto 82. Rodrigo Zalazar culminó un contragolpe para marcar el 1-3 definitivo ante su antiguo equipo. El uruguayo, que había recibido silbidos desde su ingreso al campo, decidió no celebrar la anotación por respeto a su pasado con el conjunto local.

Así, el Sporting firmó una remontada con tres goles en apenas 16 minutos y consiguió tres puntos fundamentales para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Liga Portugal. Por su parte, el Braga dejó escapar la ventaja obtenida antes del descanso y sufrió un nuevo tropiezo en una temporada en la que busca acercarse a los protagonistas del campeonato.