Águilas Blancas vs Borregos Puebla en vivo: horario y dónde ver el partido de la Semana 9 de la ONEFA 2026

Borregos Puebla busca afianzar su lugar en playoffs ante unas Águilas Blancas que acumulan cuatro derrotas consecutivas en ONEFA

Águilas Blancas vs Borregos Puebla, en vivo

La Semana 9 de la ONEFA 2026 tendrá un enfrentamiento entre dos equipos que atraviesan momentos diferentes en la Liga Mayor. Las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional visitarán a los Borregos Puebla del Tecnológico de Monterrey este sábado 31 de octubre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cráter Azul. El partido podrá seguirse completamente en vivo a través de Claro Sports, en un encuentro en el que los locales buscarán fortalecer su posición rumbo a los playoffs, mientras que los capitalinos intentarán terminar con una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Borregos Puebla llega con récord de cuatro victorias y tres derrotas, ubicado en el quinto puesto de la clasificación general. Los dirigidos por Eric Fisher cuentan con la quinta mejor ofensiva por yardas y la tercera defensiva de la competencia en ese rubro, además de registrar un promedio de 41 puntos por encuentro y una diferencia de +126. En contraste, las Águilas Blancas presentan una marca de dos triunfos y cinco derrotas, con 20.1 puntos por partido y una diferencia de -41. El equipo del IPN viene de caer 22-14 frente a Burros Blancos en el Clásico Politécnico y necesita recuperar su funcionamiento ofensivo en el cierre de la temporada regular.

¿Cuándo y dónde juegan Águilas Blancas vs Borregos Puebla por la Semana 9 de la ONEFA 2026?

El encuentro entre Águilas Blancas y Borregos Puebla se disputará el sábado 31 de octubre de 2026, correspondiente a la novena semana de la Conferencia de los 14 Grandes de la ONEFA. El Estadio Cráter Azul, ubicado en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey campus Puebla, será el escenario del compromiso, donde el conjunto poblano fungirá como local y los representantes del Instituto Politécnico Nacional como visitantes.

Los Borregos Puebla regresan a la actividad después de descansar durante la Semana 8. En su presentación anterior consiguieron una victoria de 75-0 frente a Leones Anáhuac Cancún, resultado que les permitió llegar a cuatro triunfos en la temporada. Por su parte, las Águilas Blancas buscarán terminar una racha de cuatro derrotas consecutivas, que comenzó en la Semana 5 frente a Linces UVM y continuó contra Leones Anáhuac Norte, Pumas CU y Burros Blancos.

Horario y dónde ver en vivo el Águilas Blancas vs Borregos Puebla: canales de TV y transmisión online

El partido entre Águilas Blancas y Borregos Puebla comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá transmisión mediante la multiplataforma de Claro Sports, que llevará a los aficionados las acciones del encuentro correspondiente a la Semana 9 de la Liga Mayor de la ONEFA 2026.

Datos del partido Información Partido Águilas Blancas vs Borregos Puebla Competencia ONEFA 2026, Semana 9 Fecha Sábado 31 de octubre Hora 13:00 horas, tiempo del centro de México Estadio Cráter Azul, Puebla Equipo local Borregos Puebla Equipo visitante Águilas Blancas IPN Transmisión en vivo Claro Sports

Antecedentes del Águilas Blancas vs Borregos Puebla y últimos cinco resultados en la ONEFA

El historial entre Águilas Blancas y Borregos Puebla favorece al conjunto del Tecnológico de Monterrey, que ganó los dos enfrentamientos oficiales previos registrados entre ambas instituciones. El primero ocurrió en 2021, cuando los poblanos derrotaron 20-0 al conjunto del IPN en el Estadio Wilfrido Massieu. Aquel partido se disputó durante una temporada que no tuvo campeón nacional.

El antecedente más reciente se registró el 16 de noviembre de 2024, durante los cuartos de final de la ONEFA. En aquella ocasión, Borregos Puebla eliminó a las Águilas Blancas con una victoria de 27-17 en el Cráter Azul, resultado que le permitió avanzar a las semifinales. La defensiva poblana consiguió seis recuperaciones de balón durante el encuentro y contribuyó a que el equipo local mantuviera la ventaja hasta el final.

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En cuanto al desempeño reciente, Borregos Puebla acumula tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, mientras que Águilas Blancas registra un triunfo y cuatro derrotas en el mismo periodo. Los poblanos han conseguido 213 puntos en esos cinco encuentros, impulsados por las victorias frente a Burros Blancos, Borregos Ciudad de México y Leones Anáhuac Cancún. Por el contrario, el conjunto politécnico suma cuatro partidos consecutivos sin ganar.

Estos son los últimos cinco resultados de cada equipo en la ONEFA 2026:

Borregos Puebla Águilas Blancas G 75-0 vs Leones Anáhuac Cancún P 14-22 vs Burros Blancos P 19-29 vs Auténticos Tigres P 6-24 vs Pumas CU G 40-35 vs Borregos CCM P 28-38 vs Leones Anáhuac Norte G 54-14 vs Burros Blancos P 13-16 vs Linces UVM P 25-39 vs Pumas CU G 45-7 vs Leones Anáhuac Cancún

El encuentro de la Semana 9 representa una oportunidad para que Borregos Puebla alcance su quinta victoria y se mantenga entre los ocho primeros lugares, que dan acceso a los playoffs de la Conferencia de los 14 Grandes. Para las Águilas Blancas, el compromiso significa la posibilidad de cortar su racha negativa antes de cerrar la fase regular frente a Borregos Monterrey, programado para el 7 de noviembre.