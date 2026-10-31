Antonio Mohamed llega a 100 partidos con Toluca: seis títulos y los números de una era

El Turco alcanzará ante América el centenar de encuentros con los Diablos después de sumar 57 victorias y conquistar seis títulos oficiales

Mohamed alcanza los 100 partidos con Toluca. Claro Sports

Antonio Mohamed está a un partido de alcanzar una cifra que permite dimensionar su etapa como entrenador del Toluca. El duelo ante América de la jornada 15 del torneo Apertura 2026 será el número 100 del Turco al frente de los Diablos, después de registrar en sus primeros 99 encuentros un balance de 57 victorias, 22 empates y 20 derrotas de acuerdo con datos de Transfermarket.

Más allá del centenar, los trofeos explican el impacto de su gestión. Mohamed ha conquistado seis títulos oficiales con Toluca: Clausura 2025, Campeón de Campeones 2024-2025, Campeones Cup 2025, Apertura 2025, Copa de Campeones de la Concacaf 2026 y Leagues Cup 2026. En términos de frecuencia, esto equivale a aproximadamente un campeonato cada 16.5 partidos dirigidos.

Mohamed llegará a 100 partidos con Toluca y seis títulos oficiales. Claro Sports

57 victorias antes de llegar al centenar

El registro de Mohamed antes de su partido número 100 es de 57 triunfos, 22 empates y 20 derrotas, por lo que Toluca ha ganado el 57.6% de sus encuentros oficiales bajo su dirección. El recorrido comenzó el 11 de enero de 2025 con un triunfo 4-2 sobre Tijuana y llega al centenario después del empate 1-1 ante León, disputado el 25 de octubre de 2026.

El éxito tampoco se ha limitado a la Liga MX. Toluca conquistó títulos ante rivales mexicanos y de la MLS, además de sumar la Concacaf a su palmarés. Durante este periodo disputó finales ante América, Tigres, LA Galaxy y Monterrey, una muestra de la variedad de competencias afrontadas durante el ciclo de Mohamed.

Monterrey y Juárez, sus principales víctimas

Dos clubes comparten el primer lugar entre los rivales a los que más veces ha derrotado el Toluca de Mohamed. Monterrey y FC Juárez acumulan cinco derrotas cada uno ante los Diablos.

El caso de Rayados tiene un componente adicional: Monterrey también es el equipo al que Toluca le ha marcado más goles durante esta etapa, con 17 en ocho enfrentamientos. Entre esos resultados sobresale el 6-2 del Apertura 2025, además del 2-0 con el que los escarlatas conquistaron la Leagues Cup 2026.

Juárez, en cambio, es uno de los cruces más dominados por Toluca: en seis partidos, el conjunto escarlata registra cinco victorias y un empate, sin derrotas. En ese periodo aparecen triunfos por 4-0, 2-0, 3-1 y 2-1, además del empate sin goles en los cuartos de final del Apertura 2025.

Tigres, el rival que más veces lo ha derrotado

En el otro extremo aparece Tigres. Los felinos son el rival que más derrotas le ha provocado al Toluca de Mohamed, con tres, y también el adversario al que más veces ha enfrentado antes del centenario, con nueve partidos.

El balance contra los regiomontanos es de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, considerando como triunfos las definiciones por penales registradas en las finales del Apertura 2025 y de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. Las tres caídas fueron por 4-3 en julio de 2025, 1-0 en la ida de la final del Apertura 2025 y 3-2 en octubre de 2026.

El Turco registra 57 victorias, 22 empates y 20 derrota. Claro Sports

América, el rival del partido 100

El centenario llegará ante uno de los equipos que ha marcado la etapa de Mohamed. Toluca ha enfrentado seis veces al América con el Turco y registra tres victorias, un empate y dos derrotas, con ocho goles a favor y seis en contra.

Entre esos antecedentes aparece la final del Clausura 2025, en la que Toluca empató 0-0 en la ida y ganó 2-0 en la vuelta, además del Campeón de Campeones, donde los Diablos volvieron a imponerse por 3-1. También vencieron 2-0 a las Águilas en el Apertura 2025. Ahora, el séptimo enfrentamiento entre ambos durante este ciclo tendrá un significado adicional: será el partido número 100 de Antonio Mohamed como técnico del Toluca.