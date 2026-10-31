Posibles alineaciones de Deportivo Cali vs Boyacá Chicó por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El cuadro Azucarero se ilusiona con obtener la ventaja deportiva para los cuadrangulares y se mide ante un descendido.

Deportivo Cali y Boyacá Chicó tienen un duelo disparejo.

El tramo final de la primera fase en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II ya tiene a varios equipos clasificados a cuadrangulares. Uno de los que ya aseguró su presencia en la instancia semifinal es Deportivo Cali, que ahora se ilusiona con obtener la ventaja deportiva. El rival para la jornada 17 es Boyacá Chicó, que se ha confirmado como el primer cuadro descendido a la segunda división.

Alineación de Deportivo Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportivo Cali: Pedro Gallese; Léyser Chaverra, José Moya, Fernando Álvarez, Juan Tello; Alexis Castillo, Gutavo Cuéllar, Nicolás Benedetti; Johan Martínez, Steven Rodríguez y Éduard Bello. D.T.: Rafael Dudamel.

Alineación de Boyacá Chicó para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Boyacá Chicó: David Agudelo; Sánder Navarro, Daniel Polanco, Jhonier Alomía, Cristian Blanco; Sebastián Viveros, Sebastián Salazar, Yesus Cabrera; Estiven Sarria, Alejandro Maya y Jacobo Pimentel. D.T.: Jhon Jairo Gómez.

¿Cómo y dónde ver Deportivo Cali vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El duelo en el Estadio Deportivo Cali se programó para este domingo a las 4:05 p.m. Ya se confirmó que la transmisión de televisión estará por el canal básico y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. Otra forma de verlo será vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Deportivo Cali

25.10.2026 | Fortaleza 1-1 Deportivo Cali.

21.10.2026 | Llaneros 0-3 Deportivo Cali.

18.10.2026 | Deportivo Cali 0-0 Junior.

10.10.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Deportivo Cali.

02.10.2026 | Deportivo Cali 3-1 Alianza.

Últimos cinco partidos de Boyacá Chicó

27.10.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Junior.

23.10.2026 | Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga.

20.10.2026 | Deportivo Pereira 2-0 Boyacá Chicó.

17.10.2026 | Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional.

11.10.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo.

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