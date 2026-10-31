Resultado de MiLoto hoy, 30 de octubre de 2026: estos son los números ganadores

La víspera de Halloween favorece a los juegos de azar con una mayor confianza de participación en el público.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

En víspera de Halloween, la actividad de los juegos de azar en Colombia aumenta. Hay una actitud distendida generalizada y, de cierta manera, el público se siente con confianza como para participar en los sorteos. Uno de los más populares del país es MiLoto, que ha logrado ganarse el aprecio de la gente por medio de un formato sencillo que permite que el premio mayor caiga con alta frecuencia.

Resultado del MiLoto de este viernes, 30 de octubre de 2026

Números ganadores: 12 – 18– 26 – 27 – 34.

12 – 18– 26 – 27 – 34. Nuevo acumulado: $400 millones de pesos.

Rresultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

¿Cómo se juega MiLoto?

Este juego consiste en escoger cinco números entre 1 al 39 y el premio aumentará de acuerdo a la cantidad de aciertos a partir de dos. El jugador que logra una coincidencia exacta en su línea se lleva el acumulado que esté vigente para ese sorteo. El pozo crece en cada ocasión en que no cae el premio mayor. Es una dinámica simple y que resulta altamente llamativa.

Proceso para reclamar premios del MiLoto

El método a seguir varía dependiendo del monto a cobrar. Los premios pequeños se pueden redimir en cualquier punto de venta autorizado. Sin embargo, es recomendado revisar los topes o límites de entrega, ya que de lo contrario, deberá reunir una documentación específica y llevarlo a una oficina autorizada.

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