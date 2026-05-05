David Benavidez vs Oleksandr Usyk: Turki Al Alshikh planea la pelea que rompería con la lógica del boxeo

La victoria de David Benavidez frente a Zurdo Ramírez puso al Monstruo Mexicano en el debate sobre una posible pelea con Oleksandr Usyk

¿Benavidez vs Usyk? | Action Images / Reuters: Childs y Getty Images / AFP: Becker

David Benavidez dio el golpe que necesitaba dentro de la industria del boxeo tras noquear en el sexto round a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez en su pelea del sábado 2 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El Monstruo Mexicano se impuso con autoridad y levantó los cinturones de la AMB y la OMB en las 200 libras, lo que confirmó su estatus como una de las figuras más dominantes del momento. Tras la resaca, Turki Al Alshikh quiere que el Monstruo Mexicano tenga una oportunidad de pelear por los campeonatos de peso completo ante Oleksandr Usyk, en una pelea que va contra toda la lógica del boxeo.

Después de la victoria del Bandera Roja en la Ciudad del Pecado, un sector de aficionados abrió el debate sobre la opción de verlo en los pesos completos. Lo que parecía un ejercicio de imaginación por parte de los fanáticos tomó un giro inesperado, ya que Turki Al Alshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, parece que considera viable ese escenario. La idea dejó de ser una simple conversación para colocarse como un proyecto que podría concretarse el próximo año.

De acuerdo con información de The Ring Magazine, el nuevo arquitecto del boxeo pretende organizar la pelea entre Oleksandr Usyk y David Benavidez por el campeonato mundial de peso completo en 2027. El posible enfrentamiento presenta a dos campeones de categorías distintas en un choque que desafía cualquier lógica deportiva. Aun así, el morbo y la magnitud del enfrentamiento podrían paralizar a la industria y convertirlo en uno de los eventos más impactantes de los últimos años.

David Benavidez conquistó su tercera categoría tras el KO que le propinó a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez en los segundos finales del sexto round. El Monstruo Mexicano disipó las dudas sobre su capacidad para competir en las 200 libras, un escenario que generó escepticismo por la diferencia de peso. El peleador estadounidense de sangre azteca firmó una victoria contundente que lo colocó en el radar más allá del público de nicho del boxeo y reforzó su perfil como figura global.

El ucraniano Oleksandr Usyk, excampeón indiscutido tanto en peso crucero como en peso pesado, volverá a la acción el próximo 23 de mayo cuando se mida ante Rico Verhoeven en un escenario inédito: las Pirámides de Giza. La velada forma parte del ambicioso proyecto impulsado por Turki Al Alshikh, quien busca llevar funciones de boxeo a distintos monumentos históricos alrededor del mundo, alineado con la estrategia de Arabia Saudita de fortalecer su presencia en el deporte global como vía para diversificar su economía más allá de la industria petrolera.

David Benavidez cierra la puerta al peso pesado

El propio David Benavidez se encargó de enfriar cualquier especulación sobre un salto inmediato a una cuarta división tras su victoria sobre Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, al dejar claro en conferencia de prensa que el peso pesado no está en sus planes cercanos: “Ustedes siguen preguntándome por el maldito peso pesado, dejen de hacerlo, no voy a subir al peso pesado. Fue difícil para mí llegar a las 200 libras. En el peso pesado, esos tipos son súper grandes, pero no lo descarto, quizás en cinco años, cuando mi cuerpo crezca hasta el peso pesado, podríamos subir en cinco años, es posible“, indicó el nuevo campeón de tres divisiones. “Soy campeón en peso semipesado y crucero, y siento que puedo balancear ambas categorías. Puedo hacer una defensa aquí en el crucero y luego bajar y hacer una defensa en el semipesado. Pero si subo al peso pesado, entonces sería olvidarme de ambas categorías, para ser honesto”.

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