Luto en el boxeo: muere Eduardo Lamazón, periodista y analista del deporte

El periodista Carlos Aguilar, con quien trabajó en distintas transmisiones de peleas, dio a conocer la triste noticia

El boxeo está de luto tras el fallecimiento de Eduardo Lamazón

El periodista y analista de boxeo Eduardo Lamazón falleció este lunes 4 de mayo, de acuerdo con información difundida por el comunicador Carlos Aguilar, con quien colaboró durante varios años en transmisiones de este deporte. La noticia fue compartida en redes sociales y poco a poco comenzó a generar reacciones de la gente y compañeros con los que colaboró

Lamazón mantuvo una trayectoria vinculada al pugilismo tanto en México como a nivel internacional. Durante su carrera participó en coberturas, análisis y narraciones de funciones de boxeo en distintos escenarios.

Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre. — Carlos A Aguilar C. (@elzarcaguilar) May 4, 2026

El analista enfrentó problemas de salud en los últimos años, situación que lo llevó a alejarse de las transmisiones televisivas. Hasta el momento no se ha confirmado la causa de su fallecimiento.

Eduardo Lamazón nació en Buenos Aires, Argentina en 1956. Desde temprana edad tuvo contacto con el boxeo, actividad que marcaría el rumbo de su vida profesional.

En sus primeros años dentro del deporte, participó en funciones de boxeo realizando tareas como acomodar sillas, lo que le permitía presenciar los eventos. Ese acercamiento inicial lo llevó a involucrarse de manera constante en el entorno del pugilismo.

A los 16 años comenzó a trabajar en la redacción de textos periodísticos en medios de su natal Argentina. Posteriormente se integró al equipo del exboxeador Carlos Monzón, experiencia que lo llevó a viajar por Europa, donde conoció a personas inmersas a la disciplina y en la que se supo desenvolver para hacerse de un lugar en los mejores eventos del mundo.

Durante su estancia en Francia conoció a José Sulaimán, entonces dirigente del Consejo Mundial de Boxeo. Tras mantener contacto, recibió una invitación para colaborar en el organismo.

A los 23 años se trasladó a México para desempeñarse en la Secretaría del Consejo Mundial de Boxeo. Su trayectoria continuó en el ámbito del análisis y la difusión del boxeo, actividad que mantuvo durante varios años. En 2002 comenzó a enrolarse en los medios de comunicación, cuando llegó a TV Azteca, donde estuvo durante mucho tiempo, haciendo una buena dupla con Carlos ‘El Zar del Boxeo’ Aguilar quien se encargaba de la narración y él del análisis con la conocida “tarjeta de La Lamita”.

Mensajes de condolencias por Eduardo Lamazón

El recorrido de Eduardo Lamazón en el mundo pugilístico y en los medios de comunicación fue largo, por lo que se rodeó de gente que le tuvo mucho aprecio por su forma de ser y profesionalismo en las distintas transmisiones en las que estuvo. Una de las personas que mando un emotivo mensaje fue la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez.

@lamazon_oficial mi querido amigo te voy a extrañar mucho fue un honor compartir contigo en esta vida te quiero que Dios te reciba hasta pronto pic.twitter.com/sjlMsVcnd9 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) May 4, 2026

En paz descanse Eduardo Lamazon. Llego de Argentina para estar junto a mi papá por 24 años como secretario ejecutivo del WBC y fue parte de nuestra familia siempre. Dios lo tenga en su Santa Gloria pic.twitter.com/gunZl2ecgP — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) May 4, 2026

Una pena enterarme del fallecimiento de Eduardo Lamazon.

Gran personaje del boxeo mexicano, secretario general del CMB junto a Don José Sulaiman. Un buen hombre, apasionado por el boxeo y el buen vino…

QEPD — David Faitelson (@DavidFaitelson_) May 4, 2026

El deporte está de luto… 🕊️🖤



Eduardo Lamazon, quien fuera una voz autorizada del boxeo mexicano por una larga época, falleció este lunes a la edad de 69 años



Sin importar si te gustaba el fútbol, béisbol o boxeo; todos extrañaremos las tarjetas de ‘Lama, Lama, Lamita‘ 🫶 pic.twitter.com/o6uAErOrtl — Claro Sports (@ClaroSports) May 4, 2026

Hoy se fue Eduardo Lamazón, ‘Don Lama’. Genio del boxeo, la vida y el vino. Nos enseñó a brindar, a pensar y a vivir con pasión.

Su ausencia pesa, pero su espíritu quedará en cada tarjeta y en cada round.

Buen viaje, maestro ‘Don Lama’. pic.twitter.com/AZtGLklfXb — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) May 4, 2026

¡VOZ INMORTAL! 🎙️🥊



Eduardo Lamazón vivió su pasión en cada round y nos contagió su amor por el deporte a lo largo de años de impecable trayectoria.



Hasta pronto, Lamita.#BoxAzteca pic.twitter.com/XWF7ICGGTx — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 4, 2026

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