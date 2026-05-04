Luto en el boxeo: muere Eduardo Lamazón, periodista y analista del deporte

Publicado por Marcel Guzmán

El periodista Carlos Aguilar, con quien trabajó en distintas transmisiones de peleas, dio a conocer la triste noticia

Falleció Eduardo Lamazón
El boxeo está de luto tras el fallecimiento de Eduardo Lamazón

El periodista y analista de boxeo Eduardo Lamazón falleció este lunes 4 de mayo, de acuerdo con información difundida por el comunicador Carlos Aguilar, con quien colaboró durante varios años en transmisiones de este deporte. La noticia fue compartida en redes sociales y poco a poco comenzó a generar reacciones de la gente y compañeros con los que colaboró

Lamazón mantuvo una trayectoria vinculada al pugilismo tanto en México como a nivel internacional. Durante su carrera participó en coberturas, análisis y narraciones de funciones de boxeo en distintos escenarios.

El analista enfrentó problemas de salud en los últimos años, situación que lo llevó a alejarse de las transmisiones televisivas. Hasta el momento no se ha confirmado la causa de su fallecimiento.

Eduardo Lamazón nació en Buenos Aires, Argentina en 1956. Desde temprana edad tuvo contacto con el boxeo, actividad que marcaría el rumbo de su vida profesional.

En sus primeros años dentro del deporte, participó en funciones de boxeo realizando tareas como acomodar sillas, lo que le permitía presenciar los eventos. Ese acercamiento inicial lo llevó a involucrarse de manera constante en el entorno del pugilismo.

A los 16 años comenzó a trabajar en la redacción de textos periodísticos en medios de su natal Argentina. Posteriormente se integró al equipo del exboxeador Carlos Monzón, experiencia que lo llevó a viajar por Europa, donde conoció a personas inmersas a la disciplina y en la que se supo desenvolver para hacerse de un lugar en los mejores eventos del mundo.

Durante su estancia en Francia conoció a José Sulaimán, entonces dirigente del Consejo Mundial de Boxeo. Tras mantener contacto, recibió una invitación para colaborar en el organismo.

A los 23 años se trasladó a México para desempeñarse en la Secretaría del Consejo Mundial de Boxeo. Su trayectoria continuó en el ámbito del análisis y la difusión del boxeo, actividad que mantuvo durante varios años. En 2002 comenzó a enrolarse en los medios de comunicación, cuando llegó a TV Azteca, donde estuvo durante mucho tiempo, haciendo una buena dupla con Carlos ‘El Zar del Boxeo’ Aguilar quien se encargaba de la narración y él del análisis con la conocida “tarjeta de La Lamita”.

Mensajes de condolencias por Eduardo Lamazón

El recorrido de Eduardo Lamazón en el mundo pugilístico y en los medios de comunicación fue largo, por lo que se rodeó de gente que le tuvo mucho aprecio por su forma de ser y profesionalismo en las distintas transmisiones en las que estuvo. Una de las personas que mando un emotivo mensaje fue la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez.

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